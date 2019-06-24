Как заменить индексацию зарплат выплатой премий

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Инспектора государственной инспекции труда (ГИТ) считают, что индексация заработных плат – обязательная процедура. Но в суде иски по таким вопросам часто решаются в пользу работодателя. Верховный суд, а за ним и суды в регионах последовательно занимают такую позицию: если работодатель заплатил премии, он не обязан индексировать зарплаты.

Ситуация из судебной практики: работники компании получали больше минимального размера оплаты труда (МРОТ), некоторые – намного больше, им регулярно выплачивали премии и время от времени повышали зарплаты по результатам работы. Индексацию компания не проводила, так как это не сильно увеличивало заработки работников, воспринималось ими как должное и не мотивировало на достижение результатов, поскольку индексируют зарплаты всем одинаково.

В компанию пришла трудовая инспекция с проверкой и привлекла организацию и руководителя к административной ответственности за нарушение требований Трудового кодекса. Штраф составил 20 000 руб. для руководителя и 50 000 руб. для компании. Инспекция выдала предписание: произвести индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен, т. е. повысить оклады всем 300 работникам на 4%. А поскольку компания допустила нарушение выплаты зарплаты, трудовая инспекция повысила категорию риска для плановых проверок со средней до значительной. Вместо проверки раз в пять лет компания теперь должна стоять в планах проверок каждые три года.

Работодатель смог оспорить результаты проверки, потому что был знаком с судебной практикой. Верховный суд разъяснил, что статью 134 Трудового кодекса нужно понимать дословно. В ней говорится, что работодатель обязан повышать зарплату – и это включает индексацию. Коммерческие организации вправе самостоятельно определить порядок и условия проведения индексации: периодичность, порядок определения величины индексации, коэффициент, перечень выплат, которые подлежат или не подлежат индексации. При этом Трудовой кодекс не содержит обязанности ежегодно производить именно индексацию и повышать оклад до уровня инфляции или уровня роста потребительских цен. Зарплата по кодексу состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, в том числе премий. Поэтому периодическое повышение оклада, но не в связи с индексацией, или выплата премии и есть повышение реального уровня содержания заработной платы. Наказывать за отсутствие индексации работодателей в таких случаях нельзя, и компанию не наказали.