Компаниям пора переходить на профессиональные контракты

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Трудовые отношения в России между работодателями и работниками, по оценкам BCG, в 50–70% случаев основаны на социальном трудовом контракте. Босс гарантирует работнику трудоустройство, а работник, в свою очередь, – лояльность работодателю. Зарплата низкая, производительность труда – тоже. Сегодня компаниям имеет смысл переходить с социальных контрактов на так называемые профессиональные, основанные на эффективности сотрудника (PEC – performance employability contract). Работодатель нанимает квалифицированного сотрудника на конкретные задачи, платит ему достойное вознаграждение (минимум на 30% выше по сравнению с социальными контрактами), но устанавливает жесткие требования к производительности. Сам сотрудник ориентирован на высокий результат, работодателю не приходится его понукать.

Сейчас профессиональные контракты в России применяются в потребительских отраслях (ритейле, розничном банкинге, сфере услуг), в новых отраслях, связанных с цифровизацией, а также в творческих сферах (креативные агентства, кинопроизводство, медиа и т. д.). Они касаются относительно узкого круга должностей и специальностей – прежде всего, гендиректора, а также его непосредственных подчиненных, отвечающих за разные функции в компании: финдиректора, директора по персоналу, продажам, технического директора, директора по цифровым технологиям и т. п.

Тем не менее во многих отраслях по-прежнему преобладают социальные контракты. Это, в частности, касается добывающей, тяжелой промышленности, транспорта и компаний с госучастием. Предпосылок для их перехода на профессиональные контракты более чем достаточно.

Люди, как никогда, заинтересованы в максимальных заработках – реальные доходы населения практически не растут с 2015 г.