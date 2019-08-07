Как российскому банку стать инновационным

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Стратегический вопрос для банковского сообщества – будут ли банки существовать в долгосрочной перспективе? Если да, то в какой форме, а если нет, то что придет им на смену – финтех-стартапы или IT-компании? Все понимают, что радикальное изменение бизнес-модели неизбежно. Крупнейшие мировые банки уже приняли на вооружение стратегию строительства деловой экосистемы, в центре которой находится банк. Это позволит банкам сменить традиционную роль провайдера финансовых услуг на роль организатора торговых отношений, а в результате во много раз увеличить рыночное влияние.

Однако строительство экосистемы – путь не для всех: нужны большие инвестиции в новый бизнес и технологические платформы. Для большинства банков единственный вариант развития – повышение инновационности. Мы составили перечень перспективных инноваций, исходя из мировых трендов в финансовых технологиях и банковском деле.

1. Монетизация банковской инфраструктуры. Речь идет о предоставлении банковской инфраструктуры (Banking as a Platform) сторонним компаниям для того, чтобы те могли на ее основе создавать и выводить на рынок собственные цифровые финансовые сервисы, такие как проверки клиентов (KYC), кредиты, депозиты, кастомизированные банковские карты, платежи, эскроу-сервисы и др. Например, немецкий Solaris Bank предоставляет банковские сервисы стартапам, которые формируют из них продукт для собственной клиентской аудитории. Недавно Solaris Bank стал партнером Alipay по предоставлению инфраструктуры эквайринга, что позволит ему ежегодно обслуживать платежи более 13 млн туристов из Китая.

2. Выход на клиентов своих клиентов. У банков могут быть крупные клиенты, которые обладают сотнями и тысячами поставщиков. Если банку удастся создать удобный сервис, удовлетворяющий потребности этих компаний в финансировании поставок, организации закупочных процедур, выставлении счетов, оценке рисков и проч., это автоматически сделает его центром экосистемы. Яркий пример – маркетплейс закупок и торгового финансирования Tradeshift (США), клиентами которого являются более 1,5 млн компаний по всему миру, торговый оборот превысил $1 трлн. Клиенты получают бесплатный сервис, полностью безбумажный процесс выставления счетов и ускоренную оплату товаров и услуг – благодаря посредничеству банков, подключенных к платформе (supply chain financing).