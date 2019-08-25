Что изменилось в трудовых отношениях с иностранными сотрудниками

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В 2018 г. Министерство внутренних дел поставило на миграционный учет более 17 млн иностранных граждан, что почти на 2 млн больше, чем годом ранее. Во многом это было связано с чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 в России. Но за прошлый год также оформлено около 1,6 млн патентов и свыше 120 000 разрешений на работу.

Россия сейчас снижает количество иностранных работников. Несколько лет назад ежегодная квота на зарубежных специалистов, приглашенных по рабочей визе, превышала 200 000 человек, в 2018 г. это число уменьшилось до 178 500. На 2019 г., согласно постановлению правительства № 1494 от 6 июня 2018 г., квота составляет 144 583 человека. Однако если посмотреть на приложение к документу, Россия нуждается в 52 000 иностранцев для горных и строительных работ, 20 500 – для промышленности, 7400 иностранных руководителях и всего 3000 сотрудников низкой квалификации.

По оценке МВД, около 2 млн иностранных мигрантов находится в России нелегально. Очевидно, они где-то трудятся, какие-то компании принимают их на работу незаконно, а значит, не платят взносы и налоги. В этом, видимо, и причина недавних изменений.

За последнее время введено сразу несколько поправок, которые серьезно изменили взаимоотношения с иностранными сотрудниками. Кроме общих миграционных норм, правил регистрации и т. д. работодателям добавили еще специфических обязательств. А забывчивость в этом вопросе грозит серьезными рисками: штрафами и даже приостановкой деятельности.