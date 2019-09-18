Если налоговая инспекция затягивает выездную проверку

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Сколько может длиться выездная налоговая проверка? Казалось бы, простой вопрос. В ст. 89 Налогового кодекса говорится: два месяца на проверку с возможным продлением до полугода. Плюс еще шесть месяцев на все возможные приостановления. Получаем год. Если среди контрагентов или учредителей налогоплательщика есть иностранные компании, о которых проверяющие могут попытаться получить информацию от иностранных налоговых органов, к получившемуся году можно смело добавить три месяца. По закону получается максимум 15 месяцев. Но на практике часто выходит иначе.

После выездной налоговой проверки налогоплательщик получает акт проверки, в котором описываются все выявленные налоговиками нарушения. В установленный законом срок (месяц с момента вручения акта налоговой проверки налогоплательщику) компания готовит возражения на акт проверки, а затем представители налогоплательщика приглашаются на обсуждение материалов проверки. В принципе, после этого налоговый орган должен вынести решение о привлечении к налоговой ответственности (либо об отказе от привлечения) или же о дополнительных мероприятиях налогового контроля. Но тут налоговый орган вдруг откладывает рассмотрение материалов проверки (по нашей практике, на месяц). Через месяц представители налогоплательщика и инспекции собираются снова. Доводы налогоплательщика опять заслушиваются, и налоговый орган опять откладывает рассмотрение материалов проверки.

Почему так происходит? Причин несколько. Ресурсы налоговых инспекций ограничены, и порой уход в отпуск даже 2–3 специалистов становится непреодолимым препятствием для подготовки решения по итогам выездной налоговой проверки. Часто рассмотрение материалов проверки откладывается, потому что налоговая инспекция должна согласовать позицию, например, с позицией управления ФНС в регионе. Но основная причина все же в том, что, откладывая рассмотрение материалов проверки, налоговый орган выигрывает время, чтобы продолжить изучение деятельности компании. Формально никаких мер налогового контроля в период рассмотрения материалов проверки проводить нельзя (налоговый орган не направляет требований налогоплательщику, не приходит с выемкой и не допрашивает свидетелей), но ничто не мешает инспекции изучать уже полученные документы и обращаться с запросами информации в другие компании и государственные органы (в том числе иностранные).

В моей практике рассмотрение материалов проверки по крупной компании откладывалось восемь раз, из-за этого решения по итогам выездной налоговой проверки налогоплательщик ждал почти два года.