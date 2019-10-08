Как выдержать допрос в налоговой инспекции
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В последнее время налоговые органы активнее, чем раньше, используют допрос свидетелей, чтобы доказать налоговое правонарушение. Бизнес может недооценивать значение свидетельских показаний, однако именно протокол допроса все чаще становится решающим доказательством, влияющим на результат разрешения налоговых споров.
При этом наметилась тенденция не только к увеличению числа допросов – существенно расширился круг допрашиваемых лиц. Налоговые органы делают ставку на допрос людей, которые далеки от понимания порядка расчета или уплаты налогов и вряд ли имеют представление о том, что представляет собой допрос. Если раньше для дачи показаний вызывали директора, бухгалтера или представителей контрагентов, то сегодня эта практика распространилась на большое количество сотрудников налогоплательщика из разных отделов (маркетологов, специалистов по логистике, IT, грузчиков и т. д.).
Допрос – самый простой и быстрый способ получения информации, при этом ею легко манипулировать, толкуя показания совсем не в том смысле, который вкладывал свидетель. Допрашивая сотрудников компании, инспектора стремятся выяснить, как же на самом деле обстоят дела. Они ищут противоречия в показаниях разных людей и расхождения показаний с документами налогоплательщика.
Так как же пройти допрос с минимальными рисками и без потери нервных клеток? Достаточно соблюдать несколько простых правил.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}