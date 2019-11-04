Как привлечь на госслужбу ценных специалистов из бизнеса

Если у них госслужба ассоциируется со скукой, бюрократией и низкой зарплатой

Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Как привлечь на госслужбу сильные кадры

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Недавно мы провели блиц-опрос среди 100 офисных работников различных компаний, которые могли бы быть нам интересны как потенциальные сотрудники Счетной палаты (СП). Мы опросили сотрудников ведущих банков, производственных и торговых компаний, консалтинговых фирм, специалистов, а также менеджеров среднего и нижнего звена. Мы спрашивали, с какими словами у них ассоциируется работа на государственной службе. Наиболее часто встречающимися словами стали:

бюрократия, волокита, медленно (72%);

скука, рутина, мало возможностей (31%);

низкий доход (25%).