Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Как привлечь на госслужбу сильные кадры

Как привлечь на госслужбу ценных специалистов из бизнеса

Если у них госслужба ассоциируется со скукой, бюрократией и низкой зарплатой
Алексей Суханов, директор департамента по развитию человеческого капитала Счетной палаты

Недавно мы провели блиц-опрос среди 100 офисных работников различных компаний, которые могли бы быть нам интересны как потенциальные сотрудники Счетной палаты (СП). Мы опросили сотрудников ведущих банков, производственных и торговых компаний, консалтинговых фирм, специалистов, а также менеджеров среднего и нижнего звена. Мы спрашивали, с какими словами у них ассоциируется работа на государственной службе. Наиболее часто встречающимися словами стали:

бюрократия, волокита, медленно (72%);

скука, рутина, мало возможностей (31%);

низкий доход (25%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Korsikanec
04:16 05.11.2019
На госслужбу после бизнеса можно придти только с одной целью: воровать. Эта бюрократическая тупизна за копейки не нужна никому, кроме намеренных воров.
80
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике