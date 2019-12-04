Как достойно завершить трудовой год
Максимально эффективно поработав в декабре
Декабрь – время подведения итогов года, завершения проектов, за которым последуют долгие новогодние праздники. И насколько праздничным будет настроение, во многом зависит от результатов прошедшего года. Как же лучше работать в декабре, чтобы последний месяц уходящего года стал эффективным, успешным и запоминающимся?
1. Надо мобилизоваться – особенно в начале месяца. Не потерять темп, чтобы завершить все значимые дела достойно, со знаком качества. Задать ускорение. Представить – как бы на вашем месте эту работу выполнил самый оперативный, самый лучший профессионал. И действовать так же. Следует воспользоваться правилом последнего рывка – когда вы знаете, что нынешние усилия дадут скорый результат, а затем последует заслуженная пауза.
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