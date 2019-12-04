Как достойно завершить трудовой год

1. Надо мобилизоваться – особенно в начале месяца. Не потерять темп, чтобы завершить все значимые дела достойно, со знаком качества. Задать ускорение. Представить – как бы на вашем месте эту работу выполнил самый оперативный, самый лучший профессионал. И действовать так же. Следует воспользоваться правилом последнего рывка – когда вы знаете, что нынешние усилия дадут скорый результат, а затем последует заслуженная пауза.