Почти в каждом докладе институтов развития, министерств и ведомств звучат фразы: «Бизнес путается в разнообразных мерах поддержки», «Мы потратили на информирование предпринимателей о мерах поддержки огромный бюджет», «Мы уже начали разрабатывать единую информационную систему, объединяющую все меры государственной поддержки». Предпринимателям же мало дела до этих заявлений – у них конкретные потребности: чтобы им дали субсидию или льготный кредит, оплатили участие в выставках в Китае, компенсировали хотя бы часть затрат на разработки. Они не верят, что институты развития им будут в этом полезны.