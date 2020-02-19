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Особенности национальной охоты за грантами и субсидиями государства

Четыре рекомендации претендентам на деньги государства
Наталья Торик , основатель проекта Progrant, эксперт АНО «Цифровая экономика»

Почти в каждом докладе институтов развития, министерств и ведомств звучат фразы: «Бизнес путается в разнообразных мерах поддержки», «Мы потратили на информирование предпринимателей о мерах поддержки огромный бюджет», «Мы уже начали разрабатывать единую информационную систему, объединяющую все меры государственной поддержки». Предпринимателям же мало дела до этих заявлений – у них конкретные потребности: чтобы им дали субсидию или льготный кредит, оплатили участие в выставках в Китае, компенсировали хотя бы часть затрат на разработки. Они не верят, что институты развития им будут в этом полезны.

Тем не менее обращаться за господдержкой можно и нужно. Вот несколько рекомендаций для претендентов на деньги от государства, составленных на основе анализа более 1000 проектов.

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