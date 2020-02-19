В 2015 г. подмосковный предприниматель – владелец производственной компании взял в банке кредит на 115 млн руб. под залог бизнеса и недвижимости. В течение 2,5 лет он исправно обслуживал долг, а после продажи части бизнеса решил закрыть кредит полностью. Финальный платеж 80 млн руб. он внес наличными в кассу банка, получив от него документ о полном расчете по долгу. На беду через четыре дня у банка отозвали лицензию. А через несколько месяцев АСВ предъявило предпринимателю требование вернуть долг по кредиту в 80 млн руб. Заемщик, уверенный в скором разрешении недоразумения, предоставил АСВ документы, подтверждающие погашение кредита из средств от продажи бизнеса. В частности, договор купли-продажи предприятия с соответствующей суммой, банковскую выписку о поступлении суммы от покупателя бизнеса на расчетный счет продавца и снятии суммы с личного банковского счета, приходно-кассовый ордер о внесении денег в кассу банка. Однако это не убедило АСВ. Агентство обратилось в суд с иском о взыскании долга, а незадачливый коммерсант – за юридической помощью.