Предприятия, которые в существенной степени финансировались долговыми инструментами, не смогут в краткосрочной или среднесрочной перспективе обслуживать свой долг на тех условиях, что были согласованы ранее, – будь то величина процентов или график погашения. Мы ожидаем большого количества обращений заемщиков к кредиторам с запросом на реструктуризацию долга, и все значимые банки в России и за рубежом, с которыми мы постоянно общаемся, подтверждают эту тенденцию.