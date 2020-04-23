Как договориться о реструктуризации долга с кредиторамиТри способа добиться расположения менеджмента банка
Для многих топ-менеджеров крупных и средних российских компаний нынешний кризис уже четвертый, однако ошибочно было бы пытаться применять сценарии предыдущих рецессий под то, что мы имеем сейчас. Ситуация развивается стремительно. На фоне общего, начавшегося минувшей зимой, цикличного спада экономики в мире карантинные меры вывели из строя на несколько месяцев больше десятка отраслей, что повлечет за собой эффект домино по всему рынку.
Предприятия, которые в существенной степени финансировались долговыми инструментами, не смогут в краткосрочной или среднесрочной перспективе обслуживать свой долг на тех условиях, что были согласованы ранее, – будь то величина процентов или график погашения. Мы ожидаем большого количества обращений заемщиков к кредиторам с запросом на реструктуризацию долга, и все значимые банки в России и за рубежом, с которыми мы постоянно общаемся, подтверждают эту тенденцию.