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Как договориться о реструктуризации долга с кредиторами

Три способа добиться расположения менеджмента банка
Андрей Митрофанов , партнер отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ

Для многих топ-менеджеров крупных и средних российских компаний нынешний кризис уже четвертый, однако ошибочно было бы пытаться применять сценарии предыдущих рецессий под то, что мы имеем сейчас. Ситуация развивается стремительно. На фоне общего, начавшегося минувшей зимой, цикличного спада экономики в мире карантинные меры вывели из строя на несколько месяцев больше десятка отраслей, что повлечет за собой эффект домино по всему рынку.

Предприятия, которые в существенной степени финансировались долговыми инструментами, не смогут в краткосрочной или среднесрочной перспективе обслуживать свой долг на тех условиях, что были согласованы ранее, – будь то величина процентов или график погашения. Мы ожидаем большого количества обращений заемщиков к кредиторам с запросом на реструктуризацию долга, и все значимые банки в России и за рубежом, с которыми мы постоянно общаемся, подтверждают эту тенденцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных