Почему правильное слово топ-менеджера сейчас важнее правильных действийКак руководителю компании организовать коммуникации в кризис
Пандемия COVID-19 вызвала колоссальную неопределенность, повысив уровень стресса и тревоги, а также спровоцировав туннельное видение, при котором люди все больше заботятся о настоящем и все меньше – о будущем. В такие времена слова руководителя даже важнее действий. Они помогают сотрудникам адаптироваться к ситуации и справиться с ней. И наоборот – не найдя нужных слов, на общем лихорадочном фоне руководитель легко может поддаться общей панике, усугубляя ее.
1. Задача коммуникации на ранних этапах кризиса – обеспечение спокойствия. Поэтому информация должна быть по большей части инструктирующая, понятно (не забывайте, что люди в шоке) разъясняющая, что случилось и как действовать.
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