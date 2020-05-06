Пандемия COVID-19 вызвала колоссальную неопределенность, повысив уровень стресса и тревоги, а также спровоцировав туннельное видение, при котором люди все больше заботятся о настоящем и все меньше – о будущем. В такие времена слова руководителя даже важнее действий. Они помогают сотрудникам адаптироваться к ситуации и справиться с ней. И наоборот – не найдя нужных слов, на общем лихорадочном фоне руководитель легко может поддаться общей панике, усугубляя ее.