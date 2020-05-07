Как владельцу правильно дать ссуду собственной компанииЧтобы потом она не вызывала подозрений у суда
Предприниматели очень часто дают в долг своим компаниям, чтобы поддержать или спасти бизнес. Эти ссуды идут на ликвидацию кассовых разрывов, пополнение оборотного капитала, срочное финансирование важной сделки или уплату налоговых недоимок. Такие ссуды – гораздо более удобный инструмент финансирования, нежели вклад в уставный капитал общества. Если один конкретный совладелец намерен предоставить ссуду, то другим совладельцам не требуется увеличивать уставный капитал. Займодавец также имеет право включиться в реестр кредиторов при банкротстве компании.
Сейчас эта тема особенно актуальна, потому что из-за ограничений, введенных для защиты от распространения коронавирусной инфекции, многие предприятия остались без выручки. И им очень нужна поддержка собственников.