Предприниматели очень часто дают в долг своим компаниям, чтобы поддержать или спасти бизнес. Эти ссуды идут на ликвидацию кассовых разрывов, пополнение оборотного капитала, срочное финансирование важной сделки или уплату налоговых недоимок. Такие ссуды – гораздо более удобный инструмент финансирования, нежели вклад в уставный капитал общества. Если один конкретный совладелец намерен предоставить ссуду, то другим совладельцам не требуется увеличивать уставный капитал. Займодавец также имеет право включиться в реестр кредиторов при банкротстве компании.