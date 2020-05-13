Сегодня на рабочих местах трудятся немногие — большинство сотрудников находятся дома. В Москве люди будут работать дистанционно до конца мая, а возможно, и дольше. Однако ослабление или отмена режима самоизоляции не означает, что можно разом вернуть всех в офисы. Делать это лучше постепенно, оценив потребность в кадрах и спрос со стороны клиентов, локальную обстановку в регионе, а также индивидуальные риски отдельных сотрудников.