Как подготовить персонал к возвращению на рабочие местаПять шагов для организации безопасной работы в офисе и на производстве
Рано или поздно в России отменят режим самоизоляции и сотрудники начнут возвращаться на привычные рабочие места. Однако риск заражения коронавирусом все равно сохранится, поэтому компаниям необходимо защитить персонал и клиентов. Вот пять комплексных мер, которые помогут организовать безопасную работу сотрудников в офисе или на производстве.
Сегодня на рабочих местах трудятся немногие — большинство сотрудников находятся дома. В Москве люди будут работать дистанционно до конца мая, а возможно, и дольше. Однако ослабление или отмена режима самоизоляции не означает, что можно разом вернуть всех в офисы. Делать это лучше постепенно, оценив потребность в кадрах и спрос со стороны клиентов, локальную обстановку в регионе, а также индивидуальные риски отдельных сотрудников.