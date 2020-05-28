Как правильно объявить простой во время пандемииЕсли у компании серьезные экономические проблемы
В период ограничений для организаций и режима самоизоляции для граждан компании вынуждены организовывать работу таким образом, чтобы минимизировать вероятность заражения работников. Многие работодатели столкнулись с серьезными экономическими проблемами. Что делать работодателю, если он не может перевести сотрудников на удаленный режим и продолжить работу?
В период временной приостановки работы объявление простоя – способ сохранить коллектив и в то же время сократить расходы на оплату труда. Простой – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК). Если у работодателя нет сырья, деталей для изготовления продукции, потому что их поставки прекращены, это как раз причины организационного или технологического характера.