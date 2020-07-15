Если сотрудник потерял трудовую книжкуМогут ли признать виновным работодателя
Недавно компания – производитель потребительских товаров взяла на работу сотрудницу, которая уволилась из агентства недвижимости. Она письменно попросила директора агентства отправить ее трудовую книжку по почте новому работодателю. Но менеджер по персоналу новой компании, не зная об этом, ничего на почте не забирал, и письмо вернулось в почтовое отделение отправителя. Агентство конверт тоже не забирало, и через шесть месяцев его вместе с книжкой уничтожили. Сотрудница же узнала об этом, когда решила уволиться уже от нового работодателя и ей выдали книжку лишь с одной записью о последнем месте работы. Оказалось, что ей просто завели новый документ, так как старого не было. Работница потребовала восстановить все записи в первозданном виде. Испугавшись штрафов и судебного иска, компания начала искать старые данные. Обоснованы ли ее страхи?
Согласно постановлению правительства от 16.03.2003 № 225 «О трудовых книжках» за ведение, хранение, учет и выдачу книжек отвечает работодатель. Нарушение может обернуться штрафом, судом и даже выплатой процентов за задержку зарплаты. Ст. 234 Трудового кодекса (ТК) обязывает работодателя возместить недополученный заработок в результате незаконного лишения возможности трудиться. Среди причин лишения значится и задержка выдачи книжки. Если сотрудник не получит ее, он вправе обратиться в суд. Хотя трудовые отношения завершены, компания обязана платить средний заработок за время, пока человеку не отдадут книжку.
Но какой именно работодатель виновен – старый, агентство недвижимости, или новый, производитель потребительских товаров?
В соответствии со ст. 84.1 ТК, если сотрудник не может прийти в день увольнения, работодатель должен отправить уведомление с просьбой забрать книжку лично или разрешить отправить ее по почте. Сотрудница письменно попросила переслать документ на адрес новой компании. Агентство сделало это и перестало нести ответственность за книжку. Вот только сотруднице надо было указывать личный адрес доставки, а не адрес новой компании. И она должна была контролировать статус отправления, так что документ утерян по ее вине.