Недавно компания – производитель потребительских товаров взяла на работу сотрудницу, которая уволилась из агентства недвижимости. Она письменно попросила директора агентства отправить ее трудовую книжку по почте новому работодателю. Но менеджер по персоналу новой компании, не зная об этом, ничего на почте не забирал, и письмо вернулось в почтовое отделение отправителя. Агентство конверт тоже не забирало, и через шесть месяцев его вместе с книжкой уничтожили. Сотрудница же узнала об этом, когда решила уволиться уже от нового работодателя и ей выдали книжку лишь с одной записью о последнем месте работы. Оказалось, что ей просто завели новый документ, так как старого не было. Работница потребовала восстановить все записи в первозданном виде. Испугавшись штрафов и судебного иска, компания начала искать старые данные. Обоснованы ли ее страхи?