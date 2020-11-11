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О каком директоре мечтает любая компания

И как найти идеального для вашей компании управленца
Софи Верньяс , управляющий партнер AMROP в России

Когда-то на заре 2000-ых к моему коллеге здесь, в России, подошел представитель «Vodafone Group», пожилой солидный англичанин, и обратился со странной просьбой. «Могли бы вы познакомить меня с пятью сильными российскими профессионалами в области IT, я очень хорошо заплачу вам», — сказал тот джентльмен. Мой русский коллега сильно удивился, ведь ему предложили солидное вознаграждение не за поиск топ-менеджера, а просто за личную рекомендацию. Кроме того, открытых вакансий на тот момент в компании не было. Я же ничуть не удивилась тогда и просто запомнила этот эпизод, как начало перемен в executive search в России.

С тех пор произошло не мало изменений, и сегодня рынок принадлежит не кандидату, а работодателю. Компании, прошедшие кризисы и пост кризисные периоды, провели не одну серьезную оптимизацию своих управленческих кадров. Времена непомерных бонусов и зарплат закончились, но спрос на талантливых управленцев по-прежнему высок. Только требования к топовым менеджерам за последнее время существенно изменились. Я расскажу, что это за требования, кто может им соответствовать, и какова лучшая западная практика поиска оптимальных кандидатов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных