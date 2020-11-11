О каком директоре мечтает любая компанияИ как найти идеального для вашей компании управленца
Когда-то на заре 2000-ых к моему коллеге здесь, в России, подошел представитель «Vodafone Group», пожилой солидный англичанин, и обратился со странной просьбой. «Могли бы вы познакомить меня с пятью сильными российскими профессионалами в области IT, я очень хорошо заплачу вам», — сказал тот джентльмен. Мой русский коллега сильно удивился, ведь ему предложили солидное вознаграждение не за поиск топ-менеджера, а просто за личную рекомендацию. Кроме того, открытых вакансий на тот момент в компании не было. Я же ничуть не удивилась тогда и просто запомнила этот эпизод, как начало перемен в executive search в России.
С тех пор произошло не мало изменений, и сегодня рынок принадлежит не кандидату, а работодателю. Компании, прошедшие кризисы и пост кризисные периоды, провели не одну серьезную оптимизацию своих управленческих кадров. Времена непомерных бонусов и зарплат закончились, но спрос на талантливых управленцев по-прежнему высок. Только требования к топовым менеджерам за последнее время существенно изменились. Я расскажу, что это за требования, кто может им соответствовать, и какова лучшая западная практика поиска оптимальных кандидатов.