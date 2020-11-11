Когда-то на заре 2000-ых к моему коллеге здесь, в России, подошел представитель «Vodafone Group», пожилой солидный англичанин, и обратился со странной просьбой. «Могли бы вы познакомить меня с пятью сильными российскими профессионалами в области IT, я очень хорошо заплачу вам», — сказал тот джентльмен. Мой русский коллега сильно удивился, ведь ему предложили солидное вознаграждение не за поиск топ-менеджера, а просто за личную рекомендацию. Кроме того, открытых вакансий на тот момент в компании не было. Я же ничуть не удивилась тогда и просто запомнила этот эпизод, как начало перемен в executive search в России.