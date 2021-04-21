Сейчас компаниям нужно меняться, как никогда, быстро. Однако традиционный проектный подход к управлению изменениями этого добиться не позволяет. Почему? Сначала участники процесса тратят массу времени и сил на написание детального технического задания (ТЗ). Проектный менеджер обычно владеет предметом не настолько глубоко, чтобы с легкостью разрешать проблемы, и превращается в жандарма, который всех контролирует и нервирует. В команду входят сотрудники других отделов, которые загружены работой и с трудом выкраивают время на подготовку ТЗ. В конце концов выясняется, что в ТЗ всего предусмотреть не удалось, нужно корректировать. Все участники используют этот момент, чтобы обнулить отсчет сроков. Поэтому проекты длятся месяцы и годы, не давая ожидаемого эффекта.