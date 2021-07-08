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Как компании избежать штрафов за утечку персональных данных

Отсутствие регистрации в реестре операторов персональных данных не избавит от ответственности
Алексей Парфентьев , руководитель отдела аналитики «Серчинформа»

В июне президент подписал закон об увеличении штрафов за незаконное разглашение персональных данных, теперь они вырастут в 10 раз. Речь в законе идет только об информации ограниченного доступа и сведениях о защищаемых лицах: прокурорах, следователях, сотрудниках ФСБ, Следственного комитета России. Это отдельные виды персональных данных – конфиденциальная информация. Но риск нарушить этот закон есть почти у любого бизнеса, а ответственность предусмотрена немалая.

Раньше за разглашение «информации ограниченного доступа» физлицо получало штраф до 1000 руб., теперь – до 10 000 руб. Должностные лица за утечку получали штраф до 5000 руб., теперь – до 50 000 руб. Если же данные будут касаться работников силовых структур, то штраф за утечку для физлиц составит 40 000 руб., для юрлиц – до 300 000 руб. Утечка информации о гражданах под государственной защитой для физлица обойдется максимум в 70 000 руб., для юрлица – в 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных