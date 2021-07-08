Раньше за разглашение «информации ограниченного доступа» физлицо получало штраф до 1000 руб., теперь – до 10 000 руб. Должностные лица за утечку получали штраф до 5000 руб., теперь – до 50 000 руб. Если же данные будут касаться работников силовых структур, то штраф за утечку для физлиц составит 40 000 руб., для юрлиц – до 300 000 руб. Утечка информации о гражданах под государственной защитой для физлица обойдется максимум в 70 000 руб., для юрлица – в 500 000 руб.