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Как правильно провести процедуру банкротства

Почему старые схемы ухода от ответственности не работают
Анна Сафронова

Владельцы бизнеса всегда затевают процедуру банкротства с двумя целями: спасти ценные активы и меньше заплатить по долгам. В результате российские кредиторы получают не больше 3–5% от своих требований. Однако законодательство и судебная практика все больше встают на их защиту.

Еще в 2017 г. в закон о банкротстве были внесены революционные поправки, что кратно увеличило число привлеченных контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившихся компаний. Кроме того, в декабре 2017 г. пленум Верховного суда принял постановление № 53, посвященное вопросам субсидиарной ответственности.

Новые нормы и толкования Верховного суда помогли кредиторам и арбитражным управляющим успешно привлекать к субсидиарной ответственности владельцев в качестве фактических директоров компаний-банкротов. После этого использовать популярный прием «поставить директора-номинала» и самостоятельно рулить всеми процессами стало рискованным. Поэтому, если ваша компания в предбанкротном состоянии, лучше попытайтесь вывести ее из кризиса, а не переписывайте срочно активы.

Привлечь руководителей и бенефициаров банкрота к субсидиарной ответственности могут также за непередачу документов компании арбитражному управляющему и неподачу в суд заявления о банкротстве при наличии признаков финансовой несостоятельности. Документы нужно передавать арбитражному управляющему. Но здесь сравнительно недавно возникла лазейка: от субсидиарной ответственности освобождается тот, кто не передал документы по объективным причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных