Как правильно провести процедуру банкротстваПочему старые схемы ухода от ответственности не работают
Владельцы бизнеса всегда затевают процедуру банкротства с двумя целями: спасти ценные активы и меньше заплатить по долгам. В результате российские кредиторы получают не больше 3–5% от своих требований. Однако законодательство и судебная практика все больше встают на их защиту.
Еще в 2017 г. в закон о банкротстве были внесены революционные поправки, что кратно увеличило число привлеченных контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившихся компаний. Кроме того, в декабре 2017 г. пленум Верховного суда принял постановление № 53, посвященное вопросам субсидиарной ответственности.
Новые нормы и толкования Верховного суда помогли кредиторам и арбитражным управляющим успешно привлекать к субсидиарной ответственности владельцев в качестве фактических директоров компаний-банкротов. После этого использовать популярный прием «поставить директора-номинала» и самостоятельно рулить всеми процессами стало рискованным. Поэтому, если ваша компания в предбанкротном состоянии, лучше попытайтесь вывести ее из кризиса, а не переписывайте срочно активы.
Привлечь руководителей и бенефициаров банкрота к субсидиарной ответственности могут также за непередачу документов компании арбитражному управляющему и неподачу в суд заявления о банкротстве при наличии признаков финансовой несостоятельности. Документы нужно передавать арбитражному управляющему. Но здесь сравнительно недавно возникла лазейка: от субсидиарной ответственности освобождается тот, кто не передал документы по объективным причинам.