Привлечь руководителей и бенефициаров банкрота к субсидиарной ответственности могут также за непередачу документов компании арбитражному управляющему и неподачу в суд заявления о банкротстве при наличии признаков финансовой несостоятельности. Документы нужно передавать арбитражному управляющему. Но здесь сравнительно недавно возникла лазейка: от субсидиарной ответственности освобождается тот, кто не передал документы по объективным причинам.