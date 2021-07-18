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10 распространенных ошибок при продаже товаров и услуг в мессенджерах

Почему продавать так же, как по e-mail и телефону, не получится
Владимир Якуба , генеральный директор компании Tom Hunt

Бизнес уходит в мессенджеры. Люди устали от звонков в неподходящий момент и бессмысленных предложений. Современные клиенты разборчивые, информированные, знающие, что они хотят купить и сколько это должно стоить. Современные мессенджеры позволяют вести диалог продавца с клиентом в правильном месте и в правильное время. Но, предлагая товары и услуги в мессенджерах, многие специалисты по продажам совершают ошибки. Вот десяток самых распространенных.

1. Неправильный выбор мессенджера. Ваше идеальное предложение не возымеет эффекта, если вы предлагаете его не в том мессенджере. Например, WhatsApp – универсальный и самый популярный канал в России. Процентное соотношение мужчин и женщин почти одинаковое – 47 и 53% соответственно. Если вы предлагаете синтетическое моторное масло, газонокосилки и прочий мужской ассортимент – лучше в Telegram, потому что мужчин в нем на 30% больше, чем женщин. Прежде чем запускать рекламу, изучите статистические данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных