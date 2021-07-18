1. Неправильный выбор мессенджера. Ваше идеальное предложение не возымеет эффекта, если вы предлагаете его не в том мессенджере. Например, WhatsApp – универсальный и самый популярный канал в России. Процентное соотношение мужчин и женщин почти одинаковое – 47 и 53% соответственно. Если вы предлагаете синтетическое моторное масло, газонокосилки и прочий мужской ассортимент – лучше в Telegram, потому что мужчин в нем на 30% больше, чем женщин. Прежде чем запускать рекламу, изучите статистические данные.