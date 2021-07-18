10 распространенных ошибок при продаже товаров и услуг в мессенджерахПочему продавать так же, как по e-mail и телефону, не получится
Бизнес уходит в мессенджеры. Люди устали от звонков в неподходящий момент и бессмысленных предложений. Современные клиенты разборчивые, информированные, знающие, что они хотят купить и сколько это должно стоить. Современные мессенджеры позволяют вести диалог продавца с клиентом в правильном месте и в правильное время. Но, предлагая товары и услуги в мессенджерах, многие специалисты по продажам совершают ошибки. Вот десяток самых распространенных.
1. Неправильный выбор мессенджера. Ваше идеальное предложение не возымеет эффекта, если вы предлагаете его не в том мессенджере. Например, WhatsApp – универсальный и самый популярный канал в России. Процентное соотношение мужчин и женщин почти одинаковое – 47 и 53% соответственно. Если вы предлагаете синтетическое моторное масло, газонокосилки и прочий мужской ассортимент – лучше в Telegram, потому что мужчин в нем на 30% больше, чем женщин. Прежде чем запускать рекламу, изучите статистические данные.