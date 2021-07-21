1. Агрегаторы доставки. Агрегаторы, такие как Delivery Club, «Яндекс. Еда», «Самокат» и др., сегодня остаются самым популярным способом онлайн-заказов из кафе и ресторанов. Однако агрегаторы не предоставляют партнерам информацию о пользователях. Иными словами, ресторан не знает, кто заказывает у него блюда, постоянный это клиент или он зашел сюда впервые, как он узнал о заведении – т. е. почему он выбрал именно его. Как результат – ресторан не может работать с онлайн-аудиторией, поскольку ему про нее практически ничего не известно.