Как ресторанам развивать собственную доставку онлайн-заказовРестораторы сегодня могут выбрать один из трех способов организации доставки
Пандемия во многом изменила бизнес ресторанов и кафе, для которых в период локдауна единственной возможностью выжить оказалась доставка.
Существует три основных способа организации доставки из заведений общепита, у каждого свои достоинства и недостатки.
1. Агрегаторы доставки. Агрегаторы, такие как Delivery Club, «Яндекс. Еда», «Самокат» и др., сегодня остаются самым популярным способом онлайн-заказов из кафе и ресторанов. Однако агрегаторы не предоставляют партнерам информацию о пользователях. Иными словами, ресторан не знает, кто заказывает у него блюда, постоянный это клиент или он зашел сюда впервые, как он узнал о заведении – т. е. почему он выбрал именно его. Как результат – ресторан не может работать с онлайн-аудиторией, поскольку ему про нее практически ничего не известно.
К агрегаторам невозможно подключить программу лояльности. Условно говоря, при покупке кофе и сэндвича из конкретного кафе в агрегаторе клиент не заработает «звездочки», которые потом конвертируются в бесплатный напиток. А значит, и мотивации сделать заказ именно в конкретном заведении у человека будет меньше.