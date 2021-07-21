Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как ресторанам развивать собственную доставку онлайн-заказов

Рестораторы сегодня могут выбрать один из трех способов организации доставки
Артур Саркисян , директор по развитию компании Calltouch (ГК «Манго Телеком»)

Пандемия во многом изменила бизнес ресторанов и кафе, для которых в период локдауна единственной возможностью выжить оказалась доставка.

Существует три основных способа организации доставки из заведений общепита, у каждого свои достоинства и недостатки.

1. Агрегаторы доставки. Агрегаторы, такие как Delivery Club, «Яндекс. Еда», «Самокат» и др., сегодня остаются самым популярным способом онлайн-заказов из кафе и ресторанов. Однако агрегаторы не предоставляют партнерам информацию о пользователях. Иными словами, ресторан не знает, кто заказывает у него блюда, постоянный это клиент или он зашел сюда впервые, как он узнал о заведении – т. е. почему он выбрал именно его. Как результат – ресторан не может работать с онлайн-аудиторией, поскольку ему про нее практически ничего не известно.

К агрегаторам невозможно подключить программу лояльности. Условно говоря, при покупке кофе и сэндвича из конкретного кафе в агрегаторе клиент не заработает «звездочки», которые потом конвертируются в бесплатный напиток. А значит, и мотивации сделать заказ именно в конкретном заведении у человека будет меньше.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных