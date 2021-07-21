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Какие подходы стартапов к организации командной работы могут пригодиться крупным компаниям

Восемь принципов, которые помогут крупному бизнесу ускорить внедрение изменений
Алексей Иванов , младший партнёр McKinsey & Company

Финансово-технологические компании и стартапы реализуют проекты и выводят на рынок новые продукты в разы быстрее, чем это удается традиционным фирмам, даже прошедшим цифровую трансформацию. По отдельным показателям эффективности – например, по скорости реализации изменений в цепочке от разработчика до клиента – этот разрыв может достигать 10–25 раз.

В чем секрет технологических лидеров? Почему большое количество agile- и цифровых трансформаций в традиционных компаниях не приносит желаемого результата, разочаровывает менеджмент и сотрудников?

Мы исследовали технологический ландшафт, внутренние процессы и компетенции более чем 50 компаний из России, Европы, с Ближнего Востока и из США – как традиционных игроков в промышленности, финансовом секторе и телекоммуникациях, так и компаний новой цифровой экономики. Нам удалось сформулировать семь принципов и правил, которые помогут бизнесу выйти на новую скорость.

1. Компактная команда. Практически все проекты, ставшие сенсациями и получившие сотни миллионов (а иногда и миллиарды) пользователей, начинались с нескольких сотрудников. Приоритетом для компаний, трансформирующих свой бизнес или выводящих на рынок новый продукт, должно стать формирование якорной команды для внедрения изменений из 5–9 человек, объединяющей в себе лучших из доступных на рынке специалистов. Их имеет смысл привлекать через хакатоны, можно нанять сработавшиеся команды разработчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных