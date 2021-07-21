1. Компактная команда. Практически все проекты, ставшие сенсациями и получившие сотни миллионов (а иногда и миллиарды) пользователей, начинались с нескольких сотрудников. Приоритетом для компаний, трансформирующих свой бизнес или выводящих на рынок новый продукт, должно стать формирование якорной команды для внедрения изменений из 5–9 человек, объединяющей в себе лучших из доступных на рынке специалистов. Их имеет смысл привлекать через хакатоны, можно нанять сработавшиеся команды разработчиков.