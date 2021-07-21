Какие подходы стартапов к организации командной работы могут пригодиться крупным компаниямВосемь принципов, которые помогут крупному бизнесу ускорить внедрение изменений
Финансово-технологические компании и стартапы реализуют проекты и выводят на рынок новые продукты в разы быстрее, чем это удается традиционным фирмам, даже прошедшим цифровую трансформацию. По отдельным показателям эффективности – например, по скорости реализации изменений в цепочке от разработчика до клиента – этот разрыв может достигать 10–25 раз.
В чем секрет технологических лидеров? Почему большое количество agile- и цифровых трансформаций в традиционных компаниях не приносит желаемого результата, разочаровывает менеджмент и сотрудников?
Мы исследовали технологический ландшафт, внутренние процессы и компетенции более чем 50 компаний из России, Европы, с Ближнего Востока и из США – как традиционных игроков в промышленности, финансовом секторе и телекоммуникациях, так и компаний новой цифровой экономики. Нам удалось сформулировать семь принципов и правил, которые помогут бизнесу выйти на новую скорость.
1. Компактная команда. Практически все проекты, ставшие сенсациями и получившие сотни миллионов (а иногда и миллиарды) пользователей, начинались с нескольких сотрудников. Приоритетом для компаний, трансформирующих свой бизнес или выводящих на рынок новый продукт, должно стать формирование якорной команды для внедрения изменений из 5–9 человек, объединяющей в себе лучших из доступных на рынке специалистов. Их имеет смысл привлекать через хакатоны, можно нанять сработавшиеся команды разработчиков.