Как организовать эффективную команду из удаленных офисных служащих

1. Оцените реальную готовность в компании. Первым делом следует оценить, какая доля сотрудников готова к переходу на удаленную работу. Затем необходим план для тех, кто не может трудиться удаленно по семейным, личным или иным обстоятельствам. Сотрудников, которые продолжат работать в офисе, нужно разместить в комнатах, предназначенных для конференций, на максимально удаленном расстоянии друг от друга. Если сотрудники пользуются общественным транспортом, рекомендуется либо компенсировать им затраты на такси, либо подумать о дополнительном отпуске для них на период дистанционной работы.