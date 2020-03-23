Как организовать эффективную команду из удаленных офисных служащих
Не стоит переносить модели офисной работы на личное пространство сотрудников
Впервые за историю бизнес столкнулся с необходимостью массово и в сжатые сроки перевести сотрудников в режим дистанционной работы. Эти меры существенно влияют на процессы каждой компании. Сотрудники, привыкшие проводить много времени вместе, начинают испытывать проблемы с самоорганизацией и мотивацией. В результате бизнес-процессы расстраиваются, а клиенты страдают от задержек в обслуживании и стремительно ухудшающегося сервиса. Свести эти эффекты к минимуму помогут пять шагов.
1. Оцените реальную готовность в компании. Первым делом следует оценить, какая доля сотрудников готова к переходу на удаленную работу. Затем необходим план для тех, кто не может трудиться удаленно по семейным, личным или иным обстоятельствам. Сотрудников, которые продолжат работать в офисе, нужно разместить в комнатах, предназначенных для конференций, на максимально удаленном расстоянии друг от друга. Если сотрудники пользуются общественным транспортом, рекомендуется либо компенсировать им затраты на такси, либо подумать о дополнительном отпуске для них на период дистанционной работы.