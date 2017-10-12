Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes
В список из 500 компаний со всего мира вошли четыре работодателя из России
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира. Журнал проанализировал 36 000 анкет сотрудников различных компаний. Лидирует в рейтинге головная компания Google — Alphabet
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На втором месте рейтинга - Microsoft
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Топ-3 замыкает инвестиционная компания Japan Exchange Group. По мнению Forbes, три лидирующие в рейтинге компании имеют «выдающуюся привлекательность для сотрудников»
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На четвертом месте рейтинга расположилась компания Apple
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На пятом месте рейтинга - американская нефтегазовая компания Noble Energy
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На шестом месте - немецкий автопроизводитель Daimler AG
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На седьмом месте расположилась американская нефтегазовая компания Williams
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На восьмом месте рейтинга - американская корпорация IBM
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На девятой строчке рейтинга - шведская инвестиционная компания Investor ABInvestor
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Замыкает топ-10 лучших работодателей южнокорейский производитель бытовой техники LG
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В рейтинг также включены и четыре российские компании. Магнитогорский металлургический комбинат расположился на 214-м месте
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Московская биржа заняла 466-ю строчку рейтинга
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На 468-м месте оказался химический холдинг «Фосагро»
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Банк ВТБ находится на 486-м месте
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