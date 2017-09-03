Штрафы для малого бизнеса за срыв обязательств по госзакупкам станут ниже

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее с 9 сентября этого года новые правила расчета штрафов за нарушение обязательств для поставщиков по госзакупкам. Для закупок, в которых может участвовать только малый и средний бизнес, при сумме контракта до 3 млн руб. предполагается начислять штраф в 3% цены контракта, при сумме до 10 млн руб. – в 2%, до 20 млн руб. – в 1%. Раньше штраф составлял 10% суммы контракта. Разработчиком проекта постановления было Министерство финансов. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, новые правила отражают сложившуюся судебную практику, при которой суды часто снижают размер неустойки.