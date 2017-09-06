Слишком худых моделей теперь не берут на работу

Французская компания LVMH, в состав которой входят торговые марки Louis Vuitton, Givenchy и Hennessy, запретила принимать на работу слишком худых моделей, сообщает Le Figaro. Решение было принято совместно с базирующейся в Париже компанией Kering, владеющей брендами Gucci и Yves Saint Laurent. Теперь два крупнейших люксовых холдинга не будут брать на работу моделей, размер одежды которых меньше 32-го (XXS). Кроме того, LVMH и Kering запретили нанимать для участия в показах и в фотосессиях моделей младше 16 лет. Ранее обе компании не раз подвергались критике, их обвиняли в пропаганде чрезвычайной худобы и анорексии.