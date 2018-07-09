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В МГУ появится магистратская программа по квантовым технологиям

В МГУ им. Ломоносова появится учебная программа по подготовке магистров в области квантовой электроники и квантовых технологий. Об этом сообщает пресс-служба университета. МГУ первым в России будет готовить подобных специалистов.

Программа ориентирована на подготовку специалистов по криптографии и обеспечению информационной безопасности. Студенты освоят курсы, связанные с физическими основами квантовых вычислений и методами обработки квантовой информации, разработкой квантовых алгоритмов, основами классической и квантовой криптографии и оптических квантовых технологий. «Квантовая электроника уже находит применение в самых различных областях, однако по сей день в России нет центров, готовящих высококвалифицированных специалистов в этой сфере. Мы собираемся восполнить этот пробел и будем готовить специалистов будущего», – приводит пресс-служба вуза слова ректора Виктора Садовничего.

Обучение начнется с сентября 2018 г. на базе физического факультета МГУ. Прием документов – до 20 июля.

15 февраля 2018 г. Внешэкономбанк , Фонд перспективных исследований, «ВЭБ-инновации», МГУ и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о создании первого российского квантового компьютера.

МГУ входит в топ-100 мировых вузов по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Всего в рейтинг QS World University Rankings 2018 попали 965 вузов, среди которых МГУ занял 95 место.