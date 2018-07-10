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HeadHunter зафиксировал остановку роста зарплат в частном секторе

Частные компании Москвы и Санкт-Петербурга перестали увеличивать зарплаты своим сотрудникам в первой половине 2018 г. Таковы выводы рекрутинговой компании HeadHunter, на обзор которой обратил внимание РБК.

В частном секторе Москвы доходы работников в первом полугодии 2018 г. не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области они сократились на 2%. «Главное изменение связано с небольшим ростом зарплат в регионах при нулевой динамике в Москве и Санкт-Петербурге, что нетипично для рынка», – отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Дадина. Это может свидетельствовать о продолжающемся послекризисном оживлении в регионах и стабилизации в центре.

Максимальный прирост зарплат в первой половине 2018 г. отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе – 13%, в Центральном и Северо-Западном он составил по 7%, в Сибирском – 6%, в Приволжском – 5%, в Южном – 4%.

Наибольший прирост зарплат проявился в сфере непищевых (5%) и пищевых (3,9%) товаров народного потребления, недвижимости (3,4%), а также на химпроизводстве и в рознице (по 3,3%), отмечается в обзоре. Зарплаты в IT-отрасли, входящей в топ самых высокооплачиваемых (81 300 руб.), сократились на 0,4%, в гостинично-ресторанном бизнесе – на 3,4%.

Номинальные зарплаты россиян в январе – мае 2018 г. увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а реальные – на 9%, следует из предварительных оценок Росстата. Минэкономразвития прогнозирует номинальный рост зарплат по итогам 2018 г. на уровне 9%, реальный – 6,3%. Такие темпы роста связаны с повышением зарплат бюджетников, которые не учитывались в обзоре HeadHunter.