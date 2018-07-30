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Менеджмент
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Забайкальский рудник приостановил работу после голодовки шахтеров

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Дарасунский рудник в Забайкальском крае, принадлежащий ООО «Урюмкан», с 1 августа приостановит работу на два месяца в связи с финансовыми проблемами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя предприятия Евгения Рогалева. Он рассказал агентству, что предприятие будет искать инвестора или вести переговоры с другим банком о привлечении кредита, необходимого для возобновления работы.

«Из пяти шахт осталась одна, оборудование изношено на 90%, нужен большой кредит. Без денег мы золото здесь взять не сможем, надо восстановить весь рудник», - сказал Рогалев.

Ранее 84 сотрудника предприятия объявили голодовку из-за отсутствия выплат по зарплатам. Задолженность компании за май - июнь 2018 г. составляет около 32 млн руб., сообщал Роструд. 27 июля один из протестующих сообщил местному изданию Заб.ру, что горняки закончили забастовку, так как компания выплатила долги по зарплатам и отпускным.

Политика
Новости

Врио губернатора Красноярского края пожаловался Путину на финансирование перед Универсиадой

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Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс на встрече в Кремле пожаловался президенту России Владимиру Путину на задержку с выделением денег на благоустройства Красноярска. В 2019 году Красноярск принимает зимнюю Универсиаду.

«Планка спортивных международных мероприятий Вами задана невероятно высокая: это и Сочи, и Казань, и, естественно, чемпионат – без комментариев, прорыв во всех отношениях. И в этой связи мы не можем Вас подвести по Красноярску», - отметил Усс.

Однако, по его словам, реально до края не дошло «ни копейки» из подтвержденных 5 млрд рублей на благоустройство. «Относительно 5 миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки», - сказал врио губернатора. «У Вас тут это есть в бумагах? Давайте поработаем над этим», - отреагировал Путин.

Александр Усс, бывший спикер краевого парламента, был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Виктора Толоконского по собственному желанию. Губернаторские выборы в крае состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 г., ее бюджет краевой минфин оценивал в 40 млрд руб. Летняя Универсиада в Казани прошла в июле 2013 года. Только строительство стадиона «Казань-арена» на 45 000 зрителей для нее обошлось в 14,4 млрд руб.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития предложило увеличить финансирование Крыма

Ведомости
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Минэкономразвития предлагает продлить федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя и увеличить ее финансирование, сообщил министр Максим Орешкин на совещании правительства по социально-экономическому развитию полуострова.

Госпрограмма развития Крыма на 2015-2020 гг. предусматривает финансирование в размере 800 млрд руб., из которых на федеральный бюджет приходится 790 млрд руб. «Мы подготовили предложения продлить ее до 2022 г. с увеличением финансирования на 37 млрд руб.», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Катастрофическая недофинансированность инфраструктуры Крыма в постсоветский период де-факто потребовала реализации комплексной программы по созданию нового инфраструктурного каркаса полуострова. Основные ресурсы в последние годы и сейчас направляются на создание транспортной, энергетической, инженерной и жилищной, коммунальной инфраструктуры», – отметил министр.

По его информации, завершено строительство 214 или трети от запланированных по программе объектов, еще порядка 350 объектов находятся на этапе реализации. Около 80% работ идут по графику, по 120 объектам есть отставание от намеченных сроков, указал Орешкин.

Строительство и модернизация инфраструктуры Крыма позволила нарастить пассажиропоток воздушного транспорта более чем на 1 млн человек ежегодно, а железнодорожного транспорта – на 4 млн человек, кроме того, произошел прирост грузооборота – до 13 млн т, привел данные Орешкин.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

Политика
Новости

Германия выдала России фигуранта «кокаинового дела»

Ведомости
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Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию, бывшего технического сотрудника российского посольства в Берлине Андрея Ковальчука. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Ковальчука Владимира Жеребенкова.

«Ковальчук экстрадирован в Россию. В данный момент он находится в СИЗО "Матросская Тишина", ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков», - сказал адвокат. По его словам, Ковальчук отказался от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции. Защита Ковальчука в Германии обжаловала решение об экстрадиции, поскольку не была уведомлена об этом решении. 

«Кокаиновое дело» началось в феврале этого года с публикаций в аргентинских СМИ об обнаружении 389 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.

По официальной версии российской стороны, наркотики в школе хранил технический сотрудник посольства России Али Абянов. Как сообщали и российские, и аргентинские источники, посол Виктор Коронелли после обнаружения наркотика обратился в аргентинскую полицию, после чего стороны провели операцию по контролируемой поставке в Россию чемоданов, в которых кокаин был заменен на муку. Это позволило выявить в Москве получателей кокаина, которыми оказались уехавший к тому времени из Аргентины Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. 

Андрей Ковальчук, предполагаемый организатор транзита наркотиков, был арестован в январе 2018 г. заочно и объявлен в международный розыск (задержаны и двое граждан Аргентины). 1 марта Ковальчука задержали в пригороде Берлина по запросу российской стороны и арестовали до принятия решения о его выдаче России.

Обвиняемые вину в перевозке наркотиков отрицают, но признают, что занимались пересылкой дорогих грузов с использованием дипломатического статуса, чтобы избегать таможенных пошлин. Всем фигурантам «кокаинового дела» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

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Политика
Новости

Власти Литвы рекомендовали не пользоваться «Яндекс.Такси» из-за риска сбора данных

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Национальный центр кибербезопасности при министерстве национальной обороны Литвы рекомендовал не использовать приложение «Яндекс.Такси». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Яндекс.Такси» может незаконно собирать персональные данные, считает ведомство. Приложение агрегатора такси требует доступ к конфиденциальной информации, отмечается в сообщении: например, оно просит возможность включать микрофон, чтобы записывать происходящее у пользователя. По условиям использования сервиса, собранная информация будет храниться на сервисах компании, а также она может быть предоставлена госорганам, судам и др., отмечает Национальный центр кибербезопасности.

В настоящее время министерство обороны Литвы проверяет безопасность «Яндекс.Такси». Угроза утечки персональных данных в разведывательные службы и службы безопасности России является проблемой для всех граждан Литвы, которые используют российские сервисы, такие как «Одноклассники», Mail.ru и др., напоминают власти Литвы.

Сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет наша материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах, рассказала «Ведомостям» представитель «Яндекса». По ее словам, обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC: «Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований».

В начале июля через поисковик «Яндекса» можно было найти чужие Google Docs. Среди найденного были документы с информацией, похожей на персональные данные (включая имена, фамилии, номера телефонов и электронной почты). В середине июля пользователи обратили внимание, что с помощью «Яндекса» якобы можно было получить личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и департамента транспорта Москвы.

Что ищут пользователи в «Яндексе»

Политика
Новости

Путин наградил главного следователя по делу Улюкаева

Ведомости
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Расследовавший дело экс-министра Алексея Улюкаева старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Роман Нестеров удостоен медали «За заслуги пред отечеством II степени». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Согласно этому же указу, аналогичную награду получил главный следователь по делу полковника Дмитрия Захарченко генерал-майор Сергей Чернышов и еще 14 представителей СК.

Помимо дела Улюкаева Нестеров вел дело «Ив Роше», обвиняемыми по которому проходили политик Алексей Навальный и его брат Олег, а Чернышов расследует возбужденное СК дело о покушении на Юлию Скрипаль в английском Солсбери.

Бывший министр экономического развития Улюкаев признан виновным в получении $2 млн взятки у главного исполнительного директора директора «Роснефти» Игоря Сечина. Сейчас бывший чиновник отбывает восьмилетний срок в колонии строгого режима в Тверской области. Суд должен рассмотреть его кассационную жалобу.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, обвиняется во взяточничестве. Ранее по решению суда изъятые у Захарченко 9 млрд руб. перечислены на счет казначейства.

Что из тайного стало явным на суде над Улюкаевым

Технологии
Новости

Сбербанк объявил конкурс на создание пишущего стихи алгоритма

Ведомости
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Сбербанк запустил всероссийский конкурс «КлассикAI» на создание лучшего алгоритма на основе искусственного интеллекта, который сможет писать стихи в стиле знаменитых поэтов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Участникам конкурса предлагается создать алгоритм, который сможет сочинить стихотворение в стиле заданного поэта на основе полученного отрывка текста на русском языке», – говорится в сообщении. Финалисты конкурса смогут претендовать на призовой фонд в 1 млн руб. Деньги разделят между победителем (он получит 500 000 руб.), серебряным и бронзовым призерами (получат 300 000 и 200 000 руб. соответственно).

Таким образом, Сбербанк рассчитывает поддержать исследовательскую деятельность, краудсорсинг идей и алгоритмов в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, говорится в сообщении. «Сегодня искусственный интеллект – наш главный помощник практически во всех сервисах банка, и мы хотим, чтобы данные технологии были понятны и заслужили доверие», – рассуждает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его мнению, великая русская поэзия может помочь научить пользователей общаться с такими системами. Участвовать в конкурсе могут россияне старше 18 лет. Для участия можно собрать команду до четырех человек. Заявка на конкурс подается до 26 августа через специальный сайт: classic.sberbank.ai. Итоги конкурса Сбербанк объявит 5 сентября.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Политика
Новости

Путин подписал закон о реформе судов общей юрисдикции

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Автором законопроекта выступил Верховный суд. Теперь апелляционные и кассационные жалобы больше не будут рассматриваться в том же суде, где разбиралось дело первой инстанции. Будет создано пять апелляционных судов: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. А также девять кассационных – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке.

Кроме того, предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа увеличен с 70 до 76 лет, а также введены обязательные аудиопротоколы заседаний в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что главу коллегии по гражданским делам Василия Нечаева должны были отправить в отставку в августе 2018 г. из-за достижения предельного возраста в 70 лет. Теперь конкурс на эту должность закрыт.

Экономика
Новости

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о поставках вагонов

Ведомости
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Россия выиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) с Украиной по поводу импорта вагонов и стрелочных переводов, сообщил «РИА Новости» директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Киев подал соответствующий иск в октябре 2015 г. Украинская сторона настаивала, что с 2013 г. Россия необоснованно ограничила поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других железнодорожных комплектующих. Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, «Азовзагальмаш» и Харьковский машиностроительный завод.

Это уже второй спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. В июле арбитраж удовлетворил большинство требований по иску, который касался пошлин на нитрат аммония российского производства. Основная претензия Москвы заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.

Также Украина направляла в ВТО третий иск, касающийся ограничений транзита товаров украинского производства через российскую территорию.

Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире

Бизнес
Новости

У Coca-Cola в России сменился гендиректор

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Александар Ружевич стал новым гендиректором Coca-Cola в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Ружевич окончил Белградский университет. В Coca-Cola он пришел работать в 1998 г. В разное время он был торговым представителем, коммерческим директором и гендиректором компании в Сербии и Черногории. Причины смены гендиректора Coca-Cola в России в сообщении не уточняются.

До этого Coca-Cola в России возглавлял Стефанос Вафеидис. Он занимал эту должность с сентября 2009 г. Вафеидиса повысили, рассказала «Ведомостям» представитель Coca Cola в России. Он теперь занимает должность директора по премиальному алкоголю в Coca-Cola HBC AG.

Официально Coca-Cola в СССР начали продавать в преддверии Олимпиады-1980, говорится на сайте компании. Первый российский завод был открыт в 1994 г. Сейчас их 10. На них производится не только одноименная газированная вода, но и Sprite, Fanta, Bon Aqua, а также соки «Добрый», «Моя семья», Rich и др.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Бизнес
Новости

Путин наградил медалями топ-менеджеров «Ямал СПГ»

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени трех сотрудников завода «Ямал СПГ». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу награждены гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот, главный энергетик – начальник отдела Айрат Гирфанов и начальник управления Роман Гурьянов.

«Ямал СПГ» – первый завод «Новатэка» по сжижению газа в российской Арктике проектной мощностью 16,5 млн т СПГ в год. Первая технологическая очередь завода начала отгрузку готовой продукции в декабре 2017 г. Вторую очередь планируется запустить в начале августа.

«Ямал СПГ» на 50,1% принадлежит «Новатэку», по 20% акций – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у китайского инвестфонда Silk Road Fund.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Политика
Новости

Патриарх Кирилл назначил нового руководителя фабрики РПЦ

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющим обязанности гендиректора подмосковного художественно-производственного объединения «Софрино» Григория Антюфеева, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе патриарха.

Накануне Московский патриархат сообщил, что прежний гендиректор «Софрино», руководивший предприятием с 1987 г., Евгений Пархаев освобожден патриархом от всех должностей в Русской православной церкви (РПЦ).

Антюфеев в 1998–2010 гг. руководил комитетом по туризму Москвы при мэре Юрие Лужкове, до этого занимал должность зампреда комитета по управлению имуществом столицы. До 1991 г. он был кадровым офицером Вооруженных сил и работал в Минобороны.

«Софрино» является самым доходным предприятием РПЦ с оборотом свыше 2,65 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ». Фабрика производит свечи, иконы и другую религиозную утварь. Пархаев был назначен гендиректором «Софрино» патриархом Пименом в 1987 г. Помимо руководства фабрикой он также управлял гостиницей «Даниловская» Московской патриархии и курировал патриаршие резиденции в Чистом переулке, Переделкине и Свято-Даниловом монастыре.

Пархаев в 2000-х гг. сконцентрировал в своих руках управление практически всеми ключевыми предприятиями РПЦ, отметил в разговоре с газетой руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его данным, именно «Софрино» и «Даниловская» являются основными предприятиями, за счет которых формируется бюджет патриархии, при этом «Софрино» является монополистом по выпуску свечей и церковной утвари, обязательной для закупки храмами.

В понедельник ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщал, что полиция проводит в «Софрино» обыски. Однако источник «Интерфакса» во властных структурах Подмосковья опроверг эту информацию. По его данным, охрана предприятия усилена по просьбе представителя РПЦ до назначения нового гендиректора.

В 2017 г. МВД предъявило заочные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере бывшему предправления и совладельцу обанкротившегося банка «Софрино» Дмитрию Малышеву. Пархаев являлся совладельцем и председателем совета директоров банка.

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