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Основатель «Уралсиба» Николай Цветков стал ректором бизнес-школы «Мирбис»

Ректором одной из старейших бизнес-школ России «Мирбис» стал ее учредитель — основатель финансовой группы «Уралсиб» Николай Цветков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Как следует из данных реестра, он занял должность 8 октября.

4 октября на сайте школы сообщалось, что Цветков представлен на еженедельном совещании руководителей вуза и что он вступает в должность с 10 октября. Решение о назначении принято советом учредителей «Мирбис» и является «частью стратегии развития вуза, требующей участия в ней главного учредителя», отмечается в сообщении.

«Мирбис» — основанный в 1988 г. негосударственный вуз с программами бакалавриата по экономике, менеджменту, рекламе и журналистике, программами магистратуры — по экономике и менеджменту, а также с программами MBA. В 2016 г. школа была лишена государственной аккредитации. В 2017 г. «Мирбис» сообщал, что получил госаккредитацию по программам бакалавриата и магистратуры.

Основным бизнесом 58-летнего Цветкова до конца 2015 г. был «Уралсиб». В ноябре 2015 г. банк попал под финансовое оздоровление. В результате санации владельцем почти 82% акций банка стал Владимир Коган, а Цветков сохранил миноритарную долю — почти 12%.

Как писал Forbes, Цветков внедрил в «Уралсибе» онтологический подход к управлению — это, согласно теории, «управление, построенное на основе понимания законов бытия и исследования картин реальности». Сам Цветков, «кроме внедрения в ФК онтологии, а потом и нумерологии <...> ездил к шаманам в Хакасию, занимался йогой и аюрведическими процедурами, китайской гимнастикой цигун».