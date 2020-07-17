Травмированного журналиста «Медиазоны» вызвали в полицию для составления протокола
Полиция направила телеграмму журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю с вызовом в МВД для составления протоколов об административных правонарушениях, сообщает «Медиазона». Френкеля, пострадавшего после нападения полицейского на избирательном участке, планируют привлечь к ответственности за неповиновение полицейскому (ст. 19.3 КоАП), нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП) и вмешательство в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП).
Правозащитная группа «Апология протеста» сообщила, что будет защищать Френкеля. «Вместо возбуждения уголовного дела на полицейского Давида хотят обложить штрафами и посадить на 15 суток», ‒ заявили правозащитники в Telegram.
30 июня «Медиазона» сообщила о нападении на своего журналиста Давида Френкеля на избирательном участке в Петербурге. Полицейский сломал ему руку, когда пытался вывести с участка. Травма потребовала операции, в больнице Френкелю диагностировали перелом плечевой кости. Следственный комитет проводит доследственную проверку по заявлению Френкеля о воспрепятствовании деятельности журналиста и превышении должностных полномочий полицейским.