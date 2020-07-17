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Травмированного журналиста «Медиазоны» вызвали в полицию для составления протокола

Ведомости

Полиция направила телеграмму журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю с вызовом в МВД для составления протоколов об административных правонарушениях, сообщает «Медиазона». Френкеля, пострадавшего после нападения полицейского на избирательном участке, планируют привлечь к ответственности за неповиновение полицейскому (ст. 19.3 КоАП), нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП) и вмешательство в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП).

Правозащитная группа «Апология протеста» сообщила, что будет защищать Френкеля. «Вместо возбуждения уголовного дела на полицейского Давида хотят обложить штрафами и посадить на 15 суток», ‒ заявили правозащитники в Telegram.

30 июня «Медиазона» сообщила о нападении на своего журналиста Давида Френкеля на избирательном участке в Петербурге. Полицейский сломал ему руку, когда пытался вывести с участка. Травма потребовала операции, в больнице Френкелю диагностировали перелом плечевой кости. Следственный комитет проводит доследственную проверку по заявлению Френкеля о воспрепятствовании деятельности журналиста и превышении должностных полномочий полицейским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных