Травмированного журналиста «Медиазоны» вызвали в полицию для составления протокола

30 июня «Медиазона» сообщила о нападении на своего журналиста Давида Френкеля на избирательном участке в Петербурге. Полицейский сломал ему руку, когда пытался вывести с участка. Травма потребовала операции, в больнице Френкелю диагностировали перелом плечевой кости. Следственный комитет проводит доследственную проверку по заявлению Френкеля о воспрепятствовании деятельности журналиста и превышении должностных полномочий полицейским.