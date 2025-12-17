Газета
ФАС: бюджетные организации смогут бесплатно размещать вакансии на HeadHunter

Ведомости

Бюджетные организации смогут бесплатно размещать вакансии на сервисе по подбору персонала HeadHunter, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Сервис разработал правила безвозмездного размещения вакансий социальными организациями. Документ направлен на обеспечение кадровых потребностей, выполнение задач социального значения в здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре, волонтерства и других.

Решение позволит бюджетным учреждениям исключить траты на поиск сотрудников и направить свободные средства на другие нужды, пояснило ведомство.

