Госдума одобрила штрафы за сокрытие несчастных случаев на рабочем месте

«Многие считают, что договориться с пострадавшим проще, чем расследовать происшествие. Вместе с тем любой несчастный случай, в том числе и легкий, впоследствии может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, таким как инвалидность. Отсутствие расследования несчастного случая лишает пострадавшего права на страховые выплаты», – говорится в пояснительной записке. Скрыв несчастный случай, работодатель также создает избыточную нагрузку на судебную систему и систему государственного контроля.