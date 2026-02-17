Госдума одобрила штрафы за сокрытие несчастных случаев на рабочем месте
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки, предусматривающие штрафы для работодателей, попытавшихся скрыть факт произошедшего на рабочем месте несчастного случая.
Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России» в мае 2025 г.
«Многие считают, что договориться с пострадавшим проще, чем расследовать происшествие. Вместе с тем любой несчастный случай, в том числе и легкий, впоследствии может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, таким как инвалидность. Отсутствие расследования несчастного случая лишает пострадавшего права на страховые выплаты», – говорится в пояснительной записке. Скрыв несчастный случай, работодатель также создает избыточную нагрузку на судебную систему и систему государственного контроля.
Штраф за сокрытие несчастного случая для физических лиц предлагается установить в размере от 1000 до 3000 руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – в размере от 20 000 до 30 000 руб., для юридических лиц – от 130 000 до 150 000 руб.
Согласно статистике Роструда, в 2019–2024 гг. было выявлено 5007 сокрытых несчастных случаев, из которых 1277 – с летальным исходом. При этом в 2019 г. было установлено 590 несчастных случаев, из 208 закончились смертью работника. В 2024 г. – уже 1608 несчастных случаев (348 с летальным исходом).