Тест: Насколько хорошо вы знаете свои трудовые права?11 вопросов, на которые важно знать ответы каждому работнику
Вы с коллегами хотите перейти на дистанционную работу, но работодатель не разрешает. Возможно ли оспорить этот отказ в суде, решить проблему обращением в инспекцию труда?
- Да, можно. Но работодатель вправе отказать в просьбе временно работать из дома, а перевод сотрудников на удаленную работу в условиях пандемии– это рекомендация, поэтому требование работника вряд ли будет удовлетворено
- Перевод работников на дистанционную работу в связи с пандемией – обязанность работодателя