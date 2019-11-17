Государство пересчитает пользователей у интернет-компаний

Чиновники решили, как будет устроена система госучета интернет-пользователей: сайты обяжут предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. Сайтам, которые откажутся это делать, будет запрещено размещать рекламу. Такие поправки в законы о СМИ и об информации подготовил Роскомнадзор совместно с медиакомпаниями. «Ведомости» ознакомились с документом. В пятницу, 15 ноября, медиакомпании, интернет-холдинги, профильные ассоциации и чиновники обсуждали его на встрече у руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, рассказали «Ведомостям» несколько участников совещания. Представитель Роскомнадзора от комментариев отказался.