Леонард Блаватник профинансирует новые российские фильмы

Договор о совместном продюсировании полнометражных лент Блаватник подписал с владельцем кинокомпании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном, сообщили «Ведомостям» сами бизнесмены. Всего, по их словам, в рамках соглашения планируется выпустить три фильма – драму «Пальма», новую часть кинофраншизы «Громкая связь» и фантастический экшн «Мира». Производить их будут «Марс медиа» и принадлежащая Блаватнику кинокомпания «Амедиа продакшн». Общий размер инвестиций в эти киноленты, генпродюсерами которых станут Дишдишян и Блаватник, составит 700 млн руб. Финансировать их сопродюсеры будут на паритетных началах.