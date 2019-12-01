Леонард Блаватник профинансирует новые российские фильмы
На российском кинорынке появился еще один институциональный инвестор. Вслед за миллиардером Романом Абрамовичем, учредившим в феврале этого года Фонд поддержки отечественного кинопроизводства «Кинопрайм», финансировать российское кино намерен предприниматель Леонард Блаватник. Бизнес-партнер Виктора Вексельберга – владелец международного холдинга Access Industries (его активы сосредоточены в сфере добычи природных ресурсов, телекоммуникаций, недвижимости, медиа) Блаватник занимает 59-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира Forbes с состоянием $17,7 млрд.
Договор о совместном продюсировании полнометражных лент Блаватник подписал с владельцем кинокомпании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном, сообщили «Ведомостям» сами бизнесмены. Всего, по их словам, в рамках соглашения планируется выпустить три фильма – драму «Пальма», новую часть кинофраншизы «Громкая связь» и фантастический экшн «Мира». Производить их будут «Марс медиа» и принадлежащая Блаватнику кинокомпания «Амедиа продакшн». Общий размер инвестиций в эти киноленты, генпродюсерами которых станут Дишдишян и Блаватник, составит 700 млн руб. Финансировать их сопродюсеры будут на паритетных началах.