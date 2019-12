Акционеры «Банки.ру» не поделили новости

Предмет спора между совладельцами «Банки.ру» – договор о поставке контента между ООО «Банковские новости» и юрлицом портала banki.ru – ООО «Информационное агентство «Банки.ру». Единственным владельцем первой компании является Ильин-Адаев, следует из базы данных «СПАРК». ООО «Информационное агентство «Банки.ру», по данным «СПАРК», принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра, 59,8%, или 100% акций класса «А» Banki.ru Holding Ltd., владеет Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Остальные 40,2%, или 100% акций класса «B», – у фонда прямых инвестиций Russia Partners Technology Fund L.P. Владельцами Nuance Systems Ltd., по словам Ильина-Адаева, является он сам, его брат Кирилл, супруга Елена Ищеева и два менеджера, которые стояли у истоков banki.ru