Mail.ru Group может провести листинг на Московской бирже
Mail.ru Group может провести листинг на Московской бирже, сообщила компания. Такую возможность рассматривает совет директоров группы, финальное решение пока не принято, уточняется в заявлении. Представитель группы отказался уточнить какие-либо детали возможного размещения, лишь указывает, что так Mail.ru Group сможет привлечь множество розничных инвесторов: «Более 100 млн человек пользуется сервисами группы, теперь они получат доступ и к акционерному капиталу. Наши институциональные инвесторы смогут получить выгоду от более высокой ликвидности».
В 2010 г. компания провела IPO на Лондонской бирже, сейчас на бирже торгуются расписки на акции группы, которые эквивалентны 49,8% капитала компании и 21,7% голосов. Крупнейшие акционеры группы по голосам – МФТ (совместное предприятие «Мегафона», USM Holdings Алишера Усманова и Газпромбанка, 58,3% голосов) и южноафриканский Naspers (12,3% голосов).
Капитализация Mail.ru Group на закрытии биржи 26 февраля составила $4,85 млрд.
Если решение о размещении в России будет принято, то группа не будет выпускать дополнительные акции, но у акционеров Mail.ru Group появится возможность продавать и покупать расписки на акции на торгах не только в Лондоне, но и в Москве, уточнил представитель группы. Такие же вторичные размещения на Московской бирже за последнее время сделали TCS Group Олега Тинькова и девелопер «Эталон».
Mail.ru Group – вторая по выручке российская интернет-компания после «Яндекса». В 2019 г. ее доходы выросли по сравнению с 2018 г. на 22,4% до 87 млрд руб., EBITDA компании – на 9,6% до 29,8 млрд руб.