Mail.ru Group может провести листинг на Московской бирже

Если решение о размещении в России будет принято, то группа не будет выпускать дополнительные акции, но у акционеров Mail.ru Group появится возможность продавать и покупать расписки на акции на торгах не только в Лондоне, но и в Москве, уточнил представитель группы. Такие же вторичные размещения на Московской бирже за последнее время сделали TCS Group Олега Тинькова и девелопер «Эталон».