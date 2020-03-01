Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета
Правительство решило выделить 70 млн руб. на пилотный проект рибейтов для зарубежных фильмов в России, рассказали три профильных чиновника. Местные власти по всему миру вводят рибейты, чтобы привлечь иностранных продюсеров, прежде всего голливудских: те снимают местную экзотику, привлекают местные команды, оставляют деньги в гостиницах и ресторанах, т. е. развивают экономику, а чиновники компенсируют им часть понесенных затрат.
Решение финансировать пилотный проект принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сказали собеседники «Ведомостей». Возглавляет комитет первый зампред правительства Андрей Белоусов. Представитель правительства перенаправил запрос в Минэкономразвития – оно, а также Минфин и Минпромторг получили поручение начать программу в пилотном режиме, подтвердил представитель Минэкономразвития.