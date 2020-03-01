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Из-за смены правительства кинопродюсеров лишают обещанных 2 млрд рублей из бюджета

Эти деньги предназначались на съемки иностранного кино и иностранные переводы русских фильмов и сериалов
Ксения Болецкая Анна Червонная
Некоторые кинокомпании уже заложились на государственные деньги и ожидают сложностей в отношениях с иностранными партнерами /TASS

Правительство решило выделить 70 млн руб. на пилотный проект рибейтов для зарубежных фильмов в России, рассказали три профильных чиновника. Местные власти по всему миру вводят рибейты, чтобы привлечь иностранных продюсеров, прежде всего голливудских: те снимают местную экзотику, привлекают местные команды, оставляют деньги в гостиницах и ресторанах, т. е. развивают экономику, а чиновники компенсируют им часть понесенных затрат.

Решение финансировать пилотный проект принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сказали собеседники «Ведомостей». Возглавляет комитет первый зампред правительства Андрей Белоусов. Представитель правительства перенаправил запрос в Минэкономразвития – оно, а также Минфин и Минпромторг получили поручение начать программу в пилотном режиме, подтвердил представитель Минэкономразвития.

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