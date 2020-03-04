Коронавирус мешает Микки-Маусу

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Новый гендиректор Walt Disney Боб Чапек столкнулся с трудностями – во время эпидемии не до развлечений
Софья Корепанова
Боб Чапек: новый гендиректор The Walt Disney Company /Getty Images

Что гендиректор Walt Disney Боб Айгер ищет себе преемника, давно перестало быть секретом. Айгер руководит Disney с 2005 г. Трижды он продлевал контракт, в последний раз три года назад – до 2021 г. И тогда честно сказал, что это в последний раз – пора уже на пенсию. И все же новость о том, что преемник выбран, стала неожиданностью для аналитиков.

Во-первых, слишком уж стремительной оказалась передача поста. Аналитики рассчитывали, что компания назовет имя нового гендиректора и после этого даст время принять дела. Но Айгер покинул кресло сразу. До окончания срока контракта он останется в компании, но исполнительным председателем.

Во-вторых, неожиданным оказался и кандидат. Многие предполагали, что продолжать дело Айгера будет Кевин Майер, возглавляющий самое перспективное подразделение группы: потоковое вещание Disney+. Айгер признавал, что именно от этого бизнеса зависит будущее компании. Однако выбор пал на Боба Чапека. Он не самый известный из топ-менеджеров Disney, хотя руководил крупнейшим бизнес-сегментом компании с операциями по всему миру, будучи председателем Disney Parks, Experiences and Products. То есть отвечал за тематические парки Disney, круизы, онлайн- и офлайн-магазины, а также лицензирование, производство и продажу товаров по мотивам произведений студии, от одежды до видеоигр.

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