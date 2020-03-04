Коронавирус мешает Микки-Маусу

Что гендиректор Walt Disney Боб Айгер ищет себе преемника, давно перестало быть секретом. Айгер руководит Disney с 2005 г. Трижды он продлевал контракт, в последний раз три года назад – до 2021 г. И тогда честно сказал, что это в последний раз – пора уже на пенсию. И все же новость о том, что преемник выбран, стала неожиданностью для аналитиков.