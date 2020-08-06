Девелопер складов «Ориентир» вложит 300 млн рублей в мультсериал по книге Роя

Девелопер складов «Ориентир» вложит 300 млн рублей в мультсериал по книге РояГероев «Супер Мяу» компания планирует использовать при строительстве собственного парка развлечений
Компания «Рой интертеймент» привлекла более 300 млн руб. от девелоперской компании «Ориентир»: эти средства пойдут на запуск нового мультсериала по одноименной книге писателя Олега Роя «Супер Мяу». Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор «Рой интертеймент» Дмитрий Салоп и подтвердила владелец «Ориентира» Елена Бондарчук.
По словам Бондарчук, «Супер Мяу» ‒ первый мультсериал, в финансировании которого участвует компания, но в дальнейшем она планирует инвестировать и в другие проекты «Рой интертеймент». Например, в мультсериал «Спейсики». Сроки запуска этого проекта и размер финансирования Бондарчук не уточнила.
«Супер Мяу» ‒ книжный и анимационный проект Роя о котятах ‒ учениках школы супергероев, каждый из которых одарен своей суперсилой. Мультсериал рассчитан на детей от пяти до семи лет. По условиям сделки, все права за исключением прав на издательство книг перешли «Рой интертеймент», рассказал «Ведомостям» Рой. Производством первого сезона сериала, по его словам, займется студия «Петербург» (входит в группу компаний «Рики», которая известна по таким проектам, как «Смешарики», «Тима и Тома», «Пин-код»). Хронометраж одного эпизода мультсериала составит семь минут. Первая серия «Супер Мяу» будет готова через девять месяцев, уточнила гендиректор «Петербурга» Дарья Давыдова.
«Ориентир» ‒ девелопер, специализирующийся на строительстве складской и индустриальной недвижимости. Общий портфель компании превышает 1 млн кв. м. Компания ‒ основной владелец «Рой интертеймент», зарегистрированной в январе этого года, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Ей принадлежит 65% долей в ней, остальное ‒ у Салопа. «Рой интертеймент» была создана для продвижения российских анимационных брендов в России и за рубежом, пояснила «Ведомостям» Бондарчук. По ее словам, рынок анимации динамично развивается, на него обращают внимание крупные игроки. «И мы не остались в стороне, нам он тоже интересен», ‒ заявила Бондарчук.
Непрофильные инвестиции
«Ориентир», по словам Бондарчук, планирует использовать персонажей мультсериалов компании «Рой интертеймент» при строительстве парка развлечений.
«Это дешевле (не придется платить роялти за использование брендов и персонажей. – Прим. «Ведомостей»), и мы будем полностью независимы от других сторон», ‒ говорит она. Но из-за пандемии коронавируса «Ориентир», по ее словам, пока заморозил этот проект, а инвестиции в анимацию девелопер рассматривает как отдельное бизнес-направление.
Салоп рассказал, что речь идет о строительстве парка развлечений «Спейсики», однако где именно планируется его возвести и другие детали проекта он не раскрыл. «Рой интертеймент» планирует зарабатывать на продаже лицензий на мульсериал и его героев, а также прав на него российским и зарубежным телеканалам, видеосервисам, уточнил Салоп. По его словам, контракты пока не подписаны, компания ведет переговоры.
Строительство парка развлечений, как правило, занимает не менее 3‒4 лет, говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Спрос на такие проекты в России, по его словам, довольно высокий, поскольку в нашей стране практически нет крупных тематических парков развлечений.
«В Москве было заявлено несколько таких проектов, однако пока построен лишь “Остров мечты”. Он только открылся, поэтому успешность этого комплекса можно будет оценить только через несколько лет», ‒ говорит эксперт. При этом Бибик напоминает, что посещаемость таких парков во многих мегаполисах мира составляет десятки миллионов человек в год.
«Ориентир» ‒ не первый девелопер, решивший инвестировать в анимационные проекты. В январе 2019 г. о планах снимать мультфильмы заявил инвестор парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме ‒ группа компаний «Регионы». Персонажами анимационных лент, как рассказывал в интервью РБК совладелец девелопера Амиран Муцоев, станут герои тематических зон «Острова мечты» ‒ Маугли, Буратино, Снежная королева.
Создание собственных анимационных персонажей в случае с «Регионами» было отчасти вынужденной мерой. От участия в проекте «Остров мечты» сначала отказались зарубежные студии, в частности DreamWorks (ее наиболее известные проекты ‒ мультфильмы «Шрек» и «Мадагаскар»). А затем и «Союзмультфильм».
«Регионы» могут использовать этих литературных персонажей, поскольку авторы сказок ‒ Андерсен, Киплинг, Толстой ‒ скончались более 70 лет назад и права на их произведения сейчас являются общественным достоянием. А студии, экранизировавшие эти произведения ранее, могут предъявить иск лишь в случае, если персонажи «Регионов» будут похожи на их героев до степени смешения. Но иски к «Регионам» не были поданы.
Амбициозные планы
Доходы правообладателя от продажи прав на контент и лицензий на выпуск товаров во многом зависят от цикла проекта, говорит основатель и генпродюсер группы компаний «Рики» Илья Попов. По его словам, в первый год львиная доля доходов – более 80%, как правило, приходится на продажу прав на контент. Но в дальнейшем, если анимационный бренд становится популярным, доходы от лицензирования могут стать основными. К примеру, в 2019 г. продажи лицензий на «Смешарики» составили около 70% от всех доходов от этого мультсериала. В 2020 г. году соотношение изменится, и будет на уровне 50% на 50%. Но это связано с запуском нового сезона «Смешариков» и продажей премиальных прав на мультсериал, резюмирует Попов.
Если судить по визуальному ряду проекта «Супер Мяу», то больше похоже на то, что этот сериал рассчитан на дошкольников, а этот сегмент является на сегодня высококонкурентным на российском лицензионном рынке и планы у его создателей довольно амбициозные, считает гендиректор лицензионного агентства Megalicense Захар Назаренко. По словам эксперта, проект строительства парка на основе собственных анимационных брендов может быть успешным в том случае, если у девелопера это в планах на долгосрочную перспективу. Для того чтобы бренд набрал силы и прошел проверку, необходимо 3‒5 лет, к тому же для запуска парка потребуется не один, а минимум пять успешных брендов, резюмирует Назаренко.