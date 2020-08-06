Девелопер складов «Ориентир» вложит 300 млн рублей в мультсериал по книге Роя

Доходы правообладателя от продажи прав на контент и лицензий на выпуск товаров во многом зависят от цикла проекта, говорит основатель и генпродюсер группы компаний «Рики» Илья Попов. По его словам, в первый год львиная доля доходов – более 80%, как правило, приходится на продажу прав на контент. Но в дальнейшем, если анимационный бренд становится популярным, доходы от лицензирования могут стать основными. К примеру, в 2019 г. продажи лицензий на «Смешарики» составили около 70% от всех доходов от этого мультсериала. В 2020 г. году соотношение изменится, и будет на уровне 50% на 50%. Но это связано с запуском нового сезона «Смешариков» и продажей премиальных прав на мультсериал, резюмирует Попов.