Книжные издательства просят «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для выявления нелегального контента

Книжные издательства просят «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для выявления нелегального контентаЭто сэкономит правообладателям сотни миллионов рублей в год
Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин направил обращение к руководству интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, в котором от лица книжной индустрии попросил организовать процесс удаления пиратских ссылок из поисковой выдачи во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий книг по цифровому отпечатку. Как отмечает Степашин, правообладатели творческих индустрий ежегодно тратят сотни миллионов рублей на поиск и удаление пиратского контента. «Ведомости» ознакомились с копией обращения президента РКС, его подлинность подтвердила «Ведомостям» исполнительный директор союза Елена Старостина.
Технологию распознавания нелегального контента по цифровому отпечатку с 2017 г. уже использует крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» (принадлежит Mail.ru Group). Выкладываемые пользователями на этой площадке электронные книги автоматически сравниваются с легальными копиями, и, если характеристики файлов совпадают, такой контент признается пиратским и должен быть удален либо запрещен к размещению, если речь о новом контенте. А с сентября 2019 г., после подписания с крупнейшими книжными издательствами антипиратского меморандума, «В контакте» расширила действие этой технологии и на аудиокниги. И теперь пользователь этой соцсети в принципе не может загрузить нелегальную копию книги – аудио- или электронной.