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Книжные издательства просят «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для выявления нелегального контента

Это сэкономит правообладателям сотни миллионов рублей в год
Мария Истомина
Книгоиздатели рассчитывают на цифровой отпечаток /Евгений Разумный / Ведомости

Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин направил обращение к руководству интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, в котором от лица книжной индустрии попросил организовать процесс удаления пиратских ссылок из поисковой выдачи во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий книг по цифровому отпечатку. Как отмечает Степашин, правообладатели творческих индустрий ежегодно тратят сотни миллионов рублей на поиск и удаление пиратского контента. «Ведомости» ознакомились с копией обращения президента РКС, его подлинность подтвердила «Ведомостям» исполнительный директор союза Елена Старостина.

Технологию распознавания нелегального контента по цифровому отпечатку с 2017 г. уже использует крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» (принадлежит Mail.ru Group). Выкладываемые пользователями на этой площадке электронные книги автоматически сравниваются с легальными копиями, и, если характеристики файлов совпадают, такой контент признается пиратским и должен быть удален либо запрещен к размещению, если речь о новом контенте. А с сентября 2019 г., после подписания с крупнейшими книжными издательствами антипиратского меморандума, «В контакте» расширила действие этой технологии и на аудиокниги. И теперь пользователь этой соцсети в принципе не может загрузить нелегальную копию книги – аудио- или электронной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных