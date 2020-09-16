Книжные издательства просят «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для выявления нелегального контента

Технологию распознавания нелегального контента по цифровому отпечатку с 2017 г. уже использует крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» (принадлежит Mail.ru Group). Выкладываемые пользователями на этой площадке электронные книги автоматически сравниваются с легальными копиями, и, если характеристики файлов совпадают, такой контент признается пиратским и должен быть удален либо запрещен к размещению, если речь о новом контенте. А с сентября 2019 г., после подписания с крупнейшими книжными издательствами антипиратского меморандума, «В контакте» расширила действие этой технологии и на аудиокниги. И теперь пользователь этой соцсети в принципе не может загрузить нелегальную копию книги – аудио- или электронной.