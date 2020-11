«Национальная медиа группа» и «Марс медиа» займутся производством сериалов и фильмов вместе

В сделке НМГ с Дишдишяном интересно то, как будут совмещаться проекты внутри MMV и независимые проекты продюсера, указывает Корнихин. «Стороны могли заключить какое-то подобие first look deal (дает НМГ право первым оценивать проекты «Марс медиа» и принимать решение об их поддержке. – «Ведомости») в отношении новых проектов», – предположил он. First look deal имеет место, но будет распространяться только на проекты, разрабатываемые в рамках MMV, уточнил «Ведомостям» представитель НМГ.