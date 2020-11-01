«Национальная медиа группа» и «Марс медиа» займутся производством сериалов и фильмов вместе

Чем известна «Марс медиа»

«Марс медиа энтертейнмент» основана Рубеном Дишдишяном в 2011 г. До этого продюсер более 15 лет руководил созданной им компанией «Централ партнершип» (сейчас один из крупнейших российских кинопрокатчиков, входит в холдинг «Газпром-медиа»). Среди самых известных проектов «Марс медиа» драма режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия», военная драма «Т-34», занявшая третью позицию в топ-5 фильмов – лидеров по сборам в отечественном кинопрокате с кассой 2,3 млрд руб. (1-е место – у комедии «Холоп», сборы которой, по данным ЕАИС, составили 3,07 млрд руб.). В 2020 г. «Марс медиа» включена в число кинокомпаний – лидеров кинопроизводства, что дает ей право на приоритетное получение субсидий государственного Фонда кино, в том числе на безвозвратной основе. Компания активно сотрудничает с российскими телеканалами. Она выпустила сериалы «Золотая орда», «Великая», «Гостиница «Россия» (выходили на «Первом канале»).

В январе 2020 г. Дишдишян заявил «Ведомостям», что стратегия компании изменилась. По его словам, в планах «Марс медиа», которая 90% своего контента производила для ТВ, сосредоточиться на проектах для онлайн-площадок. Дишдишян объяснил решение активным развитием онлайн-сервисов и тем, что видит в них большие перспективы.