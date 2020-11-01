«Национальная медиа группа» и «Марс медиа» займутся производством сериалов и фильмов вместе

«Национальная медиа группа» и «Марс медиа» займутся производством сериалов и фильмов вместеКомпании создали совместное предприятие
Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и кинокомпания «Марс медиа энтертейнмент» создали совместное предприятие Mars Media Vision (MMV), рассказали «Ведомостям» в компаниях. Юридически партнерство оформлено на дочернюю компанию НМГ – «НМГ студию». Владеть ею партнеры будут на паритетных началах. MMV займется производством сериалов для телеканалов и digital-ресурсов НМГ (среди активов группы онлайн-платформа more.tv, медиахолдинг «СТС медиа», телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия»).
Первые результаты совместной работы широкая аудитория увидит уже в 2021 г., сообщила гендиректор НМГ Ольга Паскина. Всего в ближайшие два года партнеры планируют выпустить четыре сериала, уточнил представитель НМГ. Среди них сериал «Калина» для онлайн-кинотеатра more.tv – восьмисерийная криминальная драма о «матери всех воров», действие которой разворачивается в СССР 1970–1980-х гг. Подробности остальных проектов в НМГ и «Марс медиа энтертейнмент» раскрыть отказались. Без ответа партнеры оставили и вопрос «Ведомостей» о размере инвестиций в MMV.
Пока не известно также, будет ли НМГ закупать или производить контент в интересах Netflix. В сентябре 2020 г. было объявлено, что группа станет партнером Netflix в России, локализованная версия сервиса доступна российским пользователям с 15 октября. Представитель НМГ отказался комментировать «Ведомостям» возможное появление на Netflix проектов MMV.
«НМГ студия» создана в октябре 2018 г. для инвестиций «в качественный российский контент», указано на сайте НМГ. За последний год это ее второе партнерство такого рода: в декабре 2019 г. «НМГ студия» создала совместное предприятие StarMedia Vision с продюсерской компанией Star Media, одним из крупнейших в России производителей сериалов («Ищейка» и «Мата Хари», выходившие на «Первом канале»). Также НМГ напрямую или через свою «дочку» владеет долями в компании – производителе сериалов Art Pictures Vision и производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio (совладелец обеих компаний – режиссер Федор Бондарчук), кинокомпании «Водород» (фильмы «Лед», «Спутник»), анимационной студии «Метрафильмс» (мультсериал «Три кота» телеканала СТС).
У «Марс медиа» есть успешный опыт сотрудничества с онлайн-платформами. В сентябре на видеосервисе Start вышел сериал «Шторм» (платформа была его сопродюсером) режиссера Бориса Хлебникова с Анной Михалковой, Александром Робаком и Максимом Лагашкиным в главных ролях. Данные по просмотрам создатели «Шторма» не раскрывают. Другой успешный проект «Марс медиа» для онлайна – сериал «Чики», в июне вышедший на more.tv (в линейке more originals, оригинальный проект more.tv), а позже ставший доступным на площадках-партнерах, в том числе на «Кинопоиске», сервисах телекомоператоров и YouTube (только первый эпизод). На данный момент «Чики» собрали более 20 млн просмотров на more.tv и площадках-партнерах, что превзошло ожидания, заявил «Ведомостям» гендиректор more.tv Денис Горшков.
Чем известна «Марс медиа»
«Марс медиа энтертейнмент» основана Рубеном Дишдишяном в 2011 г. До этого продюсер более 15 лет руководил созданной им компанией «Централ партнершип» (сейчас один из крупнейших российских кинопрокатчиков, входит в холдинг «Газпром-медиа»). Среди самых известных проектов «Марс медиа» драма режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия», военная драма «Т-34», занявшая третью позицию в топ-5 фильмов – лидеров по сборам в отечественном кинопрокате с кассой 2,3 млрд руб. (1-е место – у комедии «Холоп», сборы которой, по данным ЕАИС, составили 3,07 млрд руб.). В 2020 г. «Марс медиа» включена в число кинокомпаний – лидеров кинопроизводства, что дает ей право на приоритетное получение субсидий государственного Фонда кино, в том числе на безвозвратной основе. Компания активно сотрудничает с российскими телеканалами. Она выпустила сериалы «Золотая орда», «Великая», «Гостиница «Россия» (выходили на «Первом канале»).
В январе 2020 г. Дишдишян заявил «Ведомостям», что стратегия компании изменилась. По его словам, в планах «Марс медиа», которая 90% своего контента производила для ТВ, сосредоточиться на проектах для онлайн-площадок. Дишдишян объяснил решение активным развитием онлайн-сервисов и тем, что видит в них большие перспективы.
На рынке ощущается дефицит качественного контента, поэтому площадки, телеканалы и медиакомпании через партнерства пытаются «застолбить за собой производителей, которые выпускают оригинальные проекты», говорит генеральный директор видеосервиса Megogo Виктор Чеканов. Он считает создание СП с «Марс медиа» логичным и правильным шагом для НМГ, а Дишдишяна называет успешным продюсером. По словам Чеканова, аналогичным путем идет Megogo, а также другие крупные онлайн-площадки – ivi, Okko, «Кинопоиск» и проч.
На рынке десяток игроков только среди видеосервисов с амбициями и бюджетами на производство собственных сериалов и кино, добавляет продюсер Сергей Корнихин (фильмы «Верность», «Я худею», сериал для ТНТ «Толя-робот»). Это порождает большую конкуренцию за опытных продюсеров, способных находить, запускать и доводить до конца проекты с большим зрительским потенциалом, уверен он.
В сделке НМГ с Дишдишяном интересно то, как будут совмещаться проекты внутри MMV и независимые проекты продюсера, указывает Корнихин. «Стороны могли заключить какое-то подобие first look deal (дает НМГ право первым оценивать проекты «Марс медиа» и принимать решение об их поддержке. – «Ведомости») в отношении новых проектов», – предположил он. First look deal имеет место, но будет распространяться только на проекты, разрабатываемые в рамках MMV, уточнил «Ведомостям» представитель НМГ.
Партнерство не накладывает ограничений на работу «Марс медиа» вне рамок MMV, в том числе с телеканалами и площадками, не входящими в НМГ, утверждает генеральный директор кинокомпании Юлия Иванова. Сейчас у компании в активной стадии сериалы для «Первого канала», «России», ТВЦ, видеосервиса Okko, ведутся переговоры с «МТС медиа» и Start.ru, отметила она.