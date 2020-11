Основатели «Банки.ру» продали свою долю и покинули компанию

Проект «Банки.ру» был запущен Филиппом и Кириллом Ильиными-Адаевыми в 2005 г. как информационный сайт о банковских услугах. Сейчас «Банки.ру» включает финансовый супермаркет, информационное агентство, тематические форумы и интерактивные сервисы. Основатели «Банки.ру» были его основными владельцами. Юрлицо портала — ООО «Информационное агентство «Банки.ру», по данным СПАРК, принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра, 59,8%, или 100% акций класса А, Banki.ru Holding Ltd. владеет Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Выручка «Банки.ру» в 2019 г., по данным самой компании, составила 1,5 млрд. руб.