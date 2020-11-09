Основатели «Банки.ру» продали свою долю и покинули компанию

По мнению Russia Partners, основатель портала, являвшийся на момент заключения контракта гендиректором обеих компаний, провел ее без должного одобрения, которого требует устав российского юрлица, и по завышенной цене. Ильин-Адаев эти обвинения в беседе с «Ведомостями» тогда опровергал, а заключение контракта называл «вынужденной мерой»: в 2016 г. вступили в силу поправки в закон «О СМИ», запрещающие иностранцам владеть в российском СМИ долей более 20%. По его словам, чтобы соответствовать закону, было принято решение передать лицензии СМИ «Банковским новостям» и заключить с ними договор на поставку контента.