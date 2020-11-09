Основатели «Банки.ру» продали свою долю и покинули компанию

Основатели «Банки.ру» продали свою долю и покинули компаниюПокупателем стал консорциум инвесторов во главе с фондами «Эльбрус Капитал» и Winter Capital
Основатели финансового портала «Банки.ру» — Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы, а также Елена Ищеева — продали свои доли и покинули компанию, сообщил «Ведомостям» Филипп Ильин-Адаев. Покупателем акций стал консорциум инвесторов во главе с фондами «Эльбрус Капитал» и Winter Capital, следует из совместного заявления компаний (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Проект «Банки.ру» был запущен Филиппом и Кириллом Ильиными-Адаевыми в 2005 г. как информационный сайт о банковских услугах. Сейчас «Банки.ру» включает финансовый супермаркет, информационное агентство, тематические форумы и интерактивные сервисы. Основатели «Банки.ру» были его основными владельцами. Юрлицо портала — ООО «Информационное агентство «Банки.ру», по данным СПАРК, принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра, 59,8%, или 100% акций класса А, Banki.ru Holding Ltd. владеет Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Выручка «Банки.ру» в 2019 г., по данным самой компании, составила 1,5 млрд. руб.
Остальные 40,2%, или 100% акций класса «B», – у фонда прямых инвестиций Russia Partners Technology Fund L.P. Владельцами Nuance Systems Ltd., как уточнил «Ведомостям» сам Ильин-Адаев, является он сам, его брат Кирилл, супруга Елена Ищеева и два менеджера, которые стояли у истоков banki.ru
Предметом сделки с консорциумом инвесторов стали именно 59,8% акций кипрской компании, рассказал «Ведомостям» Ильин-Адаев. Фонд Russia Partners сохранил свою долю, уточнил «Ведомостям» директор по инвестициям Russia Partners Advisers Александр Лупачев, добавив, что позитивно оценивает сделку. Стороны не раскрывают сумму сделки. По информации собеседника «Ведомостей», знакомого с ходом переговоров, весь актив был оценен в $50-70 млн, соответственно доля основателей может стоить $29,9-41,9 млн.
Вырученные от продажи акций «Банки.ру» деньги основатели портала планируют направить на новый интернет-проект, сообщил «Ведомостям» Ильин-Адаев. Запускать и развивать этот проект, по его словам, они планируют самостоятельно: «Больше ни в одном проекте партнеров у нас не будет».
Основатели «Банки.ру» больше года искали покупателя на свою долю, знают два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. Выйти из бизнеса они планировали из-за корпоративного конфликта со вторым владельцем «Банки.ру» — фондом Russia Partners, говорят они. Предметом спора, о котором публично стало известно в декабре 2019 г. после публикации Ильиным-Адаевым в Facebook о попытке рейдерского захвата, стал договор о поставке контента между ООО «Банковские новости», единственным владельцем которого является Филипп Ильин-Адаев, и юрлицом портала banki.ru – ООО «Информационное агентство «Банки.ру».
По мнению Russia Partners, основатель портала, являвшийся на момент заключения контракта гендиректором обеих компаний, провел ее без должного одобрения, которого требует устав российского юрлица, и по завышенной цене. Ильин-Адаев эти обвинения в беседе с «Ведомостями» тогда опровергал, а заключение контракта называл «вынужденной мерой»: в 2016 г. вступили в силу поправки в закон «О СМИ», запрещающие иностранцам владеть в российском СМИ долей более 20%. По его словам, чтобы соответствовать закону, было принято решение передать лицензии СМИ «Банковским новостям» и заключить с ними договор на поставку контента.
Тем не менее в декабре 2019 г. гендиректор «Банки.ру» Динара Юнусова в одностороннем порядке расторгла договор на поставку контента с «Банковскими новостями».