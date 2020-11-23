Цены на телерекламу в 2021 году вырастут не у всех

На торгах НРА придерживается четырех базовых сценариев, утверждает топ-менеджер международной рекламной группы. Первый – при росте бюджета на уровне 10% и более можно пробовать договориться о нулевой медиаинфляции в 2021 г. Второй – для бренда, удерживающего расходы на рекламу на уровне прошлого года, медиаинфляция составляет 5-10%. Третий – если рекламодатель уменьшает бюджет по сравнению с 2020 г., то приходится ориентироваться на медиаинфляцию от 10%. Четвертый – при сокращении бюджета на 10% и более цена поднимается на 15-20%. Собеседник «Ведомостей» уточняет, что сказанное относится к размещению в федеральном рекламном эфире телеканалов.