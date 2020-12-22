«Ведомости» не получили решение суда по иску Керимова и обжаловали его

После Керимов объединил свои требования к разным изданиям в единый иск на том основании, что спустя три года после выхода в СМИ спорные материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в социальной сети Facebook, отмечал в беседе с «Ведомостями» Ульбашев со ссылкой на текст иска. В объединенном иске Керимов требовал взыскать с «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» по 50 тыс. руб. компенсации морального вреда. Он уточнил, что издание будет обжаловать это решение. Оно может вступить в законную силу только после решения апелляционной инстанции, уточнил юрист.