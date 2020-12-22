«Ведомости» не получили решение суда по иску Керимова и обжаловали его

«Ведомости» не получили решение суда по иску Керимова и обжаловали егоРанее Басманный суд Москвы обязал издание удалить расследование о сенаторе
Издатель «Ведомостей» обжаловал в Мосгорсуде решение Басманного районного суда Москвы по иску сенатора Сулеймана Керимова, не дождавшись от него мотивированного решения, сообщил руководитель юридического отдела издания Алим Ульбашев. 20 ноября суд обязал «Ведомости» удалить со своего сайта расследование от 23 ноября 2017 г. «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», а также другие материалы с цитированием спорного отрывка.
Ульбашев рассказал, что 22 декабря в карточке дела появилась информация о принятии решения 20 ноября и о его вступлении в законную силу 22 декабря. При этом резолютивная часть решения оглашена Басманным судом Москвы 20 ноября, «однако мотивировочная часть в этот день не оглашалась, копия решения сторонам под роспись не выдавалась и в их адрес не направлялась».
«Законом установлен пятидневный срок для составления мотивированного решения, однако судьей Галиной Графовой, рассматривавшей исковое заявление Сулеймана Керимова к газете “Ведомости”, это требование закона проигнорировано, решение не составлялось больше месяца (по крайней мере, на сайте суда такой отметки не было). При этом изначально иск Сулеймана Керимова был принят судьей Графовой к своему производству с опережением сроков, установленных законом, непосредственно в день подачи», — сказал Ульбашев, подчеркнув, что из-за сложившейся ситуации компания была вынуждена 18 декабря по почте направить апелляционную жалобу, не дождавшись мотивировочной части.
«Юристы “Ведомостей” исходили из того, что решение Басманного суда Москвы может быть составлено задним числом для воспрепятствования газете обжаловать судебный акт», — заключил Ульбашев. Он сообщил, что 27 ноября издатель газеты был вынужден подать заявление на имя председателя Басманного суда Ирины Вырышевой с просьбой ускорить процесс составления решения, но и это заявление оставлено без ответа.
В пресс-службе Басманного суда на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
О намерении обжаловать решение суда Ульбашев сообщил 20 ноября. Он отметил тогда, что судья Графова вышла за пределы заявленных Керимовым требований, обязав удалить не только указанную статью, но и все другие публикации, где цитировался спорный отрывок об участии Керимова в захвате крупнейшего строительного холдинга столицы СПК «Развитие».
Что хочет опровергнуть Керимов
Как и в предыдущем иске, Керимов требует от «Ведомостей» опровергнуть несколько предложений в материале «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», опубликованном 23 ноября 2017 г.
Сенатор выражает мнение, что его деловую репутацию порочат следующие сведения, распространенные «Ведомостями»: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы – СПК "Развитие", объединявшей корпорации "Главмосстрой", "Моспромстрой" и "Мосмонтажспецстрой". Этот эпизод вошел в историю – головной офис СПК "Развитие" в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. К середине нулевых так активы уже никто не получал».
В июне 2020 г. Керимов уже пытался судиться с «Ведомостями» из-за этой статьи, но Гагаринский суд Москвы вернул иск заявителю ввиду неподсудности данному конкретному суду. Аналогичным образом суд поступил с исками к изданиям Forbes и «Версия».
После Керимов объединил свои требования к разным изданиям в единый иск на том основании, что спустя три года после выхода в СМИ спорные материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в социальной сети Facebook, отмечал в беседе с «Ведомостями» Ульбашев со ссылкой на текст иска. В объединенном иске Керимов требовал взыскать с «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» по 50 тыс. руб. компенсации морального вреда. Он уточнил, что издание будет обжаловать это решение. Оно может вступить в законную силу только после решения апелляционной инстанции, уточнил юрист.
Ответчиком по иску также было указано физлицо — пользователь Facebook Наринэ Давыдова, которая 1 октября 2020 г. — уже после подготовки иска Керимовым — сделала публикацию в социальной сети с цитированием всех трех изданий и размещением прямых гиперссылок на них. Суд обязал Давыдову удалить сообщение со своей страницы, опубликовать опровержение на Facebook и выплатить истцу моральную компенсацию в размере 1 тыс. руб. Керимов требовал компенсацию в размере 10 тыс. руб.