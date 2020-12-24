Metro-Goldwyn-Mayer выставлена на продажу

Основным активом MGM является франшиза о Джеймсе Бонде. Новый фильм, «Не время умирать», должен был выйти весной 2020 г., но из-за пандемии премьера переносилась уже два раза. Планируется, что она пройдет по всему миру в апреле 2021 г. Руководство MGM Holdings рассчитывает, что шумиха вокруг фильма позволит привлечь потенциальных покупателей, среди которых могут быть не только конкурирующие студии из Голливуда, но и медиакомпании, стриминговые сервисы и частные инвесторы – как американские, так и зарубежные.