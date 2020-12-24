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Metro-Goldwyn-Mayer выставлена на продажу

Руководство надеется выгодно продать компанию на ажиотаже вокруг предстоящей премьеры нового «Бонда»
Илья Виноградов
За $6–8 млрд, как ранее хотело руководство MGM Holdings, киностудию Metro-Goldwyn-Mayer уже не продать /Reuters

Американская компания MGM Holdings, которой принадлежит знаменитая голливудская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), ищет покупателей. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Руководство MGM Holdings уже привлекло банки Morgan Stanley и LionTree в качестве консультантов. Оценочная стоимость MGM Holdings, которая является частной компанией, – около $5,5 млрд (при оценке принимались во внимание внебиржевые сделки с акциями MGM и ее долги).

Основным активом MGM является франшиза о Джеймсе Бонде. Новый фильм, «Не время умирать», должен был выйти весной 2020 г., но из-за пандемии премьера переносилась уже два раза. Планируется, что она пройдет по всему миру в апреле 2021 г. Руководство MGM Holdings рассчитывает, что шумиха вокруг фильма позволит привлечь потенциальных покупателей, среди которых могут быть не только конкурирующие студии из Голливуда, но и медиакомпании, стриминговые сервисы и частные инвесторы – как американские, так и зарубежные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных