Создатель фильма «Брат» требует в суде 93,7 млн рублей с «Мегафона»Кинокомпания СТВ утверждает, что оператор незаконно разместил на своем видеосервисе ее фильмы
Кинокомпания СТВ, широко известная по таким фильмам, как «Брат», «Груз 200», «Бумер», обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на 93,7 млн руб. к телекомоператору «Мегафон», следует из карточки дела на сайте «Электронное правосудие». Исковое заявление подано 30 декабря, но пока не принято к рассмотрению. Третьими лицами по иску указаны компании «Медиа лаб дистрибушн», «Старт.ру» (компания – владелец видеосервиса Start.ru, 25% которого принадлежит «Мегафону») и «Киноскоп».
Совладелец кинокомпании СТВ Максим Уханов подтвердил «Ведомостям» подачу иска. По его словам, «Мегафон», не имея договора с СТВ, «на протяжении длительного времени» размещал на своем видеосервисе 69 фильмов, произведенных кинокомпанией. У СТВ заключен договор со «Старт.ру», но он не предусматривает передачу прав на контент третьим лицам, отметил Уханов. О каких именно фильмах идет речь, Уханов не уточнил.