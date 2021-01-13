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Создатель фильма «Брат» требует в суде 93,7 млн рублей с «Мегафона»

Кинокомпания СТВ утверждает, что оператор незаконно разместил на своем видеосервисе ее фильмы
Мария Истомина Павел Клевошин
Кадр из фильма «Брат» /Кинокомпания СТВ

Кинокомпания СТВ, широко известная по таким фильмам, как «Брат», «Груз 200», «Бумер», обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на 93,7 млн руб. к телекомоператору «Мегафон», следует из карточки дела на сайте «Электронное правосудие». Исковое заявление подано 30 декабря, но пока не принято к рассмотрению. Третьими лицами по иску указаны компании «Медиа лаб дистрибушн», «Старт.ру» (компания – владелец видеосервиса Start.ru, 25% которого принадлежит «Мегафону») и «Киноскоп».

Совладелец кинокомпании СТВ Максим Уханов подтвердил «Ведомостям» подачу иска. По его словам, «Мегафон», не имея договора с СТВ, «на протяжении длительного времени» размещал на своем видеосервисе 69 фильмов, произведенных кинокомпанией. У СТВ заключен договор со «Старт.ру», но он не предусматривает передачу прав на контент третьим лицам, отметил Уханов. О каких именно фильмах идет речь, Уханов не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных