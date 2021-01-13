Создатель фильма «Брат» требует в суде 93,7 млн рублей с «Мегафона»

Кинокомпания СТВ, широко известная по таким фильмам, как «Брат», «Груз 200», «Бумер», обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на 93,7 млн руб. к телекомоператору «Мегафон», следует из карточки дела на сайте «Электронное правосудие». Исковое заявление подано 30 декабря, но пока не принято к рассмотрению. Третьими лицами по иску указаны компании «Медиа лаб дистрибушн», «Старт.ру» (компания – владелец видеосервиса Start.ru, 25% которого принадлежит «Мегафону») и «Киноскоп».