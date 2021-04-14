Донецкая драма теряет зрителей

Донецкая драма теряет зрителейВоенный конфликт России и Украины лишен общественной поддержки
Возможность военного конфликта с Украиной в российском обществе обсуждают вяло, с гораздо меньшей тревогой, чем отмену рейсов в Турцию, несмотря на армейские маневры, перестрелки и полные намеков высказывания чиновников о том, что «своих не бросаем». В войну не верят. В общественной атмосфере нет ощущения накопленной энергии, того бодрого возбуждения, которое должно разрядиться ударами молний.
Население все сложнее захватывать большой повесткой, круг интересов обывателя сжимается до ближнего горизонта. Его всерьез волнует, что во дворе или на работе, но не в Донбассе. Подобные настроения и в среде вероятного противника. Воинственность маргинализируется на/в Украине, оказавшейся в ситуации перманентного локдауна. Боевой гопак вышел из моды. Сложно поверить и в то, что горячий конфликт сейчас интересен Западу. Цивилизация прошла этап, когда силовые решения были атрибутом характера.