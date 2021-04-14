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Донецкая драма теряет зрителей

Военный конфликт России и Украины лишен общественной поддержки
Алексей Фирсов
AP

Возможность военного конфликта с Украиной в российском обществе обсуждают вяло, с гораздо меньшей тревогой, чем отмену рейсов в Турцию, несмотря на армейские маневры, перестрелки и полные намеков высказывания чиновников о том, что «своих не бросаем». В войну не верят. В общественной атмосфере нет ощущения накопленной энергии, того бодрого возбуждения, которое должно разрядиться ударами молний.

Население все сложнее захватывать большой повесткой, круг интересов обывателя сжимается до ближнего горизонта. Его всерьез волнует, что во дворе или на работе, но не в Донбассе. Подобные настроения и в среде вероятного противника. Воинственность маргинализируется на/в Украине, оказавшейся в ситуации перманентного локдауна. Боевой гопак вышел из моды. Сложно поверить и в то, что горячий конфликт сейчас интересен Западу. Цивилизация прошла этап, когда силовые решения были атрибутом характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных